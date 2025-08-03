путин не готов к серьезным переговорам - глава МИД Британии
Киев • УНН
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что путин пока не готов к серьезным мирным переговорам с Украиной. Он считает, что переговоры будут продолжаться и через год.
российский диктатор владимир путин на данный момент не готов к серьезным переговорам о мире с Украиной. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, пишет УНН.
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"Моя трезвая оценка заключается в том, что путин не готов к серьезным переговорам. У него все еще максималистские и империалистические амбиции. Битва, которую Украина вела при поддержке Великобритании, Европы и Америки, огромна", - подчеркнул министр.
Лэмми также добавил, что переговоры о мире между россией и Украиной через год еще будут продолжаться.
"Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно россия относится к этим переговорам", - добавил Лэмми.
Дополнение
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время государственного визита в Великобританию призвал британское правительство признать государство Палестина. Этот шаг, по его мнению, является единственным путем к миру на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Сирию 5 июля, возобновив дипломатические отношения после 14 лет. Визит состоялся через восемь месяцев после свержения режима Башара Асада, где Лэмми встретился с переходным президентом и министром иностранных дел.