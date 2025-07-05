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Британія після 14 років відновила дипломатичні відносини із Сирією

Київ • УНН

 • 135 перегляди

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідав Сирію 5 липня, відновивши дипломатичні відносини після 14 років. Візит відбувся через вісім місяців після повалення режиму Башара Асада, де Леммі зустрівся з перехідним президентом та міністром закордонних справ.

Британія після 14 років відновила дипломатичні відносини із Сирією

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в суботу, 5 липня, відвідав Сирію з офіційним візитом — першим за останні 14 років. Цей крок ознаменував поновлення дипломатичних відносин між Лондоном і Дамаском. Про це повідомила пресслужба британського МЗС, пише УНН.

Деталі

Леммі оголосив про відновлення дипломатичних відносин Британії з Сирією під час візиту до Дамаска, який відбувся через вісім місяців після повалення режиму Башара Асада.

У межах візиту глава МЗС Британії зустрівся з перехідним президентом Сирії Ахмедом Аль-Шараа та міністром закордонних справ Асадом Аль-Шайбані.

Під час зустрічей Леммі наголосив на "важливості інклюзивного та представницького політичного переходу в Сирії та запропонував сирійському народу подальшу підтримку Великої Британії", зазначили в МЗС.

Серед іншого, міністр оголосив про виділення додаткових 2 мільйонів фунтів стерлінгів Організації із заборони хімічної зброї для підтримки її роботи з ліквідації хімічної зброї в Сирії.

Крім того, Лондон виділяє 94,5 мільйона фунтів стерлінгів на надання сирійцям термінової гуманітарної допомоги, підтримку довгострокового відновлення Сирії через освіту та забезпечення засобів до існування, а також підтримку країн регіону, що приймають сирійських біженців.

Нагадаємо

Сирія вперше з 2011 року здійснила міжнародний банківський переказ через SWIFT, відкривши двері для подібних операцій. Це стало важливим кроком до повернення країни до глобальної фінансової системи на тлі скасування санкцій ЄС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Девід Леммі
Дамаск
Башар аль-Асад
Сирія
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