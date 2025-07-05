Британія після 14 років відновила дипломатичні відносини із Сирією

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в суботу, 5 липня, відвідав Сирію з офіційним візитом — першим за останні 14 років. Цей крок ознаменував поновлення дипломатичних відносин між Лондоном і Дамаском. Про це повідомила пресслужба британського МЗС, пише УНН.

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Леммі оголосив про відновлення дипломатичних відносин Британії з Сирією під час візиту до Дамаска, який відбувся через вісім місяців після повалення режиму Башара Асада.

У межах візиту глава МЗС Британії зустрівся з перехідним президентом Сирії Ахмедом Аль-Шараа та міністром закордонних справ Асадом Аль-Шайбані.

Під час зустрічей Леммі наголосив на "важливості інклюзивного та представницького політичного переходу в Сирії та запропонував сирійському народу подальшу підтримку Великої Британії", зазначили в МЗС.

Серед іншого, міністр оголосив про виділення додаткових 2 мільйонів фунтів стерлінгів Організації із заборони хімічної зброї для підтримки її роботи з ліквідації хімічної зброї в Сирії.

Крім того, Лондон виділяє 94,5 мільйона фунтів стерлінгів на надання сирійцям термінової гуманітарної допомоги, підтримку довгострокового відновлення Сирії через освіту та забезпечення засобів до існування, а також підтримку країн регіону, що приймають сирійських біженців.

Нагадаємо

Сирія вперше з 2011 року здійснила міжнародний банківський переказ через SWIFT, відкривши двері для подібних операцій. Це стало важливим кроком до повернення країни до глобальної фінансової системи на тлі скасування санкцій ЄС.