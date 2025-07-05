Британия после 14 лет возобновила дипломатические отношения с Сирией

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в субботу, 5 июля, посетил Сирию с официальным визитом — первым за последние 14 лет. Этот шаг ознаменовал возобновление дипломатических отношений между Лондоном и Дамаском. Об этом сообщила пресс-служба британского МИД, пишет УНН.

Детали

Лэмми объявил о возобновлении дипломатических отношений Британии с Сирией во время визита в Дамаск, который состоялся через восемь месяцев после свержения режима Башара Асада.

В рамках визита глава МИД Британии встретился с переходным президентом Сирии Ахмедом Аль-Шараа и министром иностранных дел Асадом Аль-Шайбани.

Во время встреч Лэмми подчеркнул "важность инклюзивного и представительного политического перехода в Сирии и предложил сирийскому народу дальнейшую поддержку Великобритании", отметили в МИД.

Среди прочего, министр объявил о выделении дополнительных 2 миллионов фунтов стерлингов Организации по запрещению химического оружия для поддержки ее работы по ликвидации химического оружия в Сирии.

Кроме того, Лондон выделяет 94,5 миллиона фунтов стерлингов на оказание сирийцам срочной гуманитарной помощи, поддержку долгосрочного восстановления Сирии через образование и обеспечение средств к существованию, а также поддержку стран региона, принимающих сирийских беженцев.

Напомним

Сирия впервые с 2011 года осуществила международный банковский перевод через SWIFT, открыв двери для подобных операций. Это стало важным шагом к возвращению страны в глобальную финансовую систему на фоне отмены санкций ЕС.