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Британия после 14 лет возобновила дипломатические отношения с Сирией

Киев • УНН

 • 139 просмотра

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Сирию 5 июля, возобновив дипломатические отношения после 14 лет. Визит состоялся через восемь месяцев после свержения режима Башара Асада, где Лэмми встретился с переходным президентом и министром иностранных дел.

Британия после 14 лет возобновила дипломатические отношения с Сирией

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в субботу, 5 июля, посетил Сирию с официальным визитом — первым за последние 14 лет. Этот шаг ознаменовал возобновление дипломатических отношений между Лондоном и Дамаском. Об этом сообщила пресс-служба британского МИД, пишет УНН.

Детали

Лэмми объявил о возобновлении дипломатических отношений Британии с Сирией во время визита в Дамаск, который состоялся через восемь месяцев после свержения режима Башара Асада.

В рамках визита глава МИД Британии встретился с переходным президентом Сирии Ахмедом Аль-Шараа и министром иностранных дел Асадом Аль-Шайбани.

Во время встреч Лэмми подчеркнул "важность инклюзивного и представительного политического перехода в Сирии и предложил сирийскому народу дальнейшую поддержку Великобритании", отметили в МИД.

Среди прочего, министр объявил о выделении дополнительных 2 миллионов фунтов стерлингов Организации по запрещению химического оружия для поддержки ее работы по ликвидации химического оружия в Сирии.

Кроме того, Лондон выделяет 94,5 миллиона фунтов стерлингов на оказание сирийцам срочной гуманитарной помощи, поддержку долгосрочного восстановления Сирии через образование и обеспечение средств к существованию, а также поддержку стран региона, принимающих сирийских беженцев.

Напомним

Сирия впервые с 2011 года осуществила международный банковский перевод через SWIFT, открыв двери для подобных операций. Это стало важным шагом к возвращению страны в глобальную финансовую систему на фоне отмены санкций ЕС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Дэвид Лэмми
Дамаск
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