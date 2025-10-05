У Сирії проходять перші парламентські вибори після повалення режиму Асада
У Сирії 5 жовтня стартувало голосування на перших парламентських виборах після повалення режиму Башара Асада. Голосування має непрямий характер, 6 тисяч виборців обиратимуть нових членів парламенту.
У неділю, 5 жовтня, у Сирії стартувало голосування на перших парламентських виборах після повалення режиму Башара Асада. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що голосування має непрямий характер і проходить через систему виборчих колегій.
Приблизно 6 тисяч виборців братимуть участь у регіональних колегіях, де обиратимуть нових членів парламенту. Процес триватиме з 9:00 до 17:00 за місцевим часом.
Нова влада під керівництвом президента Ахмеда аш-Шараа, який прийшов до влади після грудневого повстання, що повалило режим Башара Асада, прагне зміцнити контроль над країною, розділеною 14-річною війною та міжрелігійними суперечками.
Як повідомляє Reuters, виборча комісія, призначена Шараа, допустила до участі 1 570 кандидатів, які презентували свої програми під час публічних заходів та дебатів. Водночас активної передвиборчої кампанії майже немає — у містах відсутні плакати чи білборди.
Під час цих виборів буде обрано дві третини з 210 депутатів парламенту, а решту президент призначить самостійно. Формування нового складу парламенту завершиться після цього етапу.
Влада пояснює непряму систему виборів відсутністю достовірних даних про чисельність населення та масовим переміщенням сирійців через війну. У трьох провінціях, де проживають національні меншини, голосування перенесли, залишивши 19 місць у парламенті вакантними.
Критики вважають, що така система не відображає волю громадян і надто централізована. Аналітики додають, що легітимність і різноманітність нового парламенту значною мірою залежатиме від 70 депутатів, яких особисто призначить президент Шараа.
Повалення режиму Асада в Сирії
8 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили увійшли до Дамаска та оголосили про повалення режиму Башара Асада.
Раніше повідомлялося, що парламентські вибори в Сирії відбудуться 5 жовтня 2025 року. Голосування було перенесене через логістичні проблеми, пов'язані з відсутністю достовірних записів та переміщенням населення.
