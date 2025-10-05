В Сирии проходят первые парламентские выборы после свержения режима Асада

В воскресенье, 5 октября, в Сирии стартовало голосование на первых парламентских выборах после свержения режима Башара Асада. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что голосование имеет косвенный характер и проходит через систему избирательных коллегий.

Приблизительно 6 тысяч избирателей будут участвовать в региональных коллегиях, где будут избирать новых членов парламента. Процесс продлится с 9:00 до 17:00 по местному времени.

Новая власть под руководством президента Ахмеда аш-Шараа, пришедшего к власти после декабрьского восстания, свергнувшего режим Башара Асада, стремится укрепить контроль над страной, разделенной 14-летней войной и межрелигиозными спорами.

Как сообщает Reuters, избирательная комиссия, назначенная Шараа, допустила к участию 1 570 кандидатов, которые представили свои программы во время публичных мероприятий и дебатов. В то же время активной предвыборной кампании почти нет — в городах отсутствуют плакаты или билборды.

Во время этих выборов будет избрано две трети из 210 депутатов парламента, а остальных президент назначит самостоятельно. Формирование нового состава парламента завершится после этого этапа.

Власти объясняют косвенную систему выборов отсутствием достоверных данных о численности населения и массовым перемещением сирийцев из-за войны. В трех провинциях, где проживают национальные меньшинства, голосование перенесли, оставив 19 мест в парламенте вакантными.

Критики считают, что такая система не отражает волю граждан и слишком централизована. Аналитики добавляют, что легитимность и разнообразие нового парламента в значительной степени будет зависеть от 70 депутатов, которых лично назначит президент Шараа.

Свержение режима Асада в Сирии

8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

Напомним

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Сирии состоятся 5 октября 2025 года. Голосование было перенесено из-за логистических проблем, связанных с отсутствием достоверных записей и перемещением населения.

