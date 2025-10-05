В Сирии проходят первые парламентские выборы после свержения режима Асада

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 31117 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 89263 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 84508 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 92590 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 115540 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 90918 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 44474 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52867 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35286 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22529 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.3м/с
92%
744мм
Популярные новости
Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии4 октября, 17:24 • 34020 просмотра
В одном из штатов США приняли "Закон Ирины" после жестокого убийства украинки4 октября, 18:03 • 4168 просмотра
Силы обороны освободили несколько населенных пунктов в Днепропетровской области - DeepStatePhoto4 октября, 18:20 • 3766 просмотра
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектовPhoto23:39 • 7448 просмотра
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особнякPhoto00:13 • 3752 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 89276 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 59011 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 70981 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 115548 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 90922 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Иван Федоров
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Хакан Фидан
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Шостка
Чешская Республика
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 34956 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 33414 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 84515 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 45002 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 47272 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ту-95
Дассо Мираж 2000
Lockheed Martin F-35 Lightning II
«Калибр» (семейство ракет)

В Сирии проходят первые парламентские выборы после свержения режима Асада

Киев • УНН

 • 790 просмотра

В Сирии 5 октября стартовало голосование на первых парламентских выборах после свержения режима Башара Асада. Голосование носит непрямой характер, 6 тысяч избирателей будут выбирать новых членов парламента.

В Сирии проходят первые парламентские выборы после свержения режима Асада

В воскресенье, 5 октября, в Сирии стартовало голосование на первых парламентских выборах после свержения режима Башара Асада. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что голосование имеет косвенный характер и проходит через систему избирательных коллегий.

Приблизительно 6 тысяч избирателей будут участвовать в региональных коллегиях, где будут избирать новых членов парламента. Процесс продлится с 9:00 до 17:00 по местному времени.

Новая власть под руководством президента Ахмеда аш-Шараа, пришедшего к власти после декабрьского восстания, свергнувшего режим Башара Асада, стремится укрепить контроль над страной, разделенной 14-летней войной и межрелигиозными спорами.

Тысячи заключенных освобождены из сирийских тюрем после падения режима Асада09.12.24, 00:05 • 19064 просмотра

Как сообщает Reuters, избирательная комиссия, назначенная Шараа, допустила к участию 1 570 кандидатов, которые представили свои программы во время публичных мероприятий и дебатов. В то же время активной предвыборной кампании почти нет — в городах отсутствуют плакаты или билборды.

Во время этих выборов будет избрано две трети из 210 депутатов парламента, а остальных президент назначит самостоятельно. Формирование нового состава парламента завершится после этого этапа.

В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада21.06.25, 15:39 • 4329 просмотров

Власти объясняют косвенную систему выборов отсутствием достоверных данных о численности населения и массовым перемещением сирийцев из-за войны. В трех провинциях, где проживают национальные меньшинства, голосование перенесли, оставив 19 мест в парламенте вакантными.

Критики считают, что такая система не отражает волю граждан и слишком централизована. Аналитики добавляют, что легитимность и разнообразие нового парламента в значительной степени будет зависеть от 70 депутатов, которых лично назначит президент Шараа.

Свержение режима Асада в Сирии

8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.  

Напомним

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Сирии состоятся 5 октября 2025 года. Голосование было перенесено из-за логистических проблем, связанных с отсутствием достоверных записей и перемещением населения.

В Сирии выдали ордер на заочный арест Башара Асада27.09.25, 14:29 • 3856 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Дамаск
Башар Асад
Сирия