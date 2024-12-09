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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тысячи заключенных освобождены из сирийских тюрем после падения режима Асада

Тысячи заключенных освобождены из сирийских тюрем после падения режима Асада

Киев  •  УНН

 • 2462 просмотра

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Повстанцы захватили Дамаск и освободили тысячи заключенных из сирийских тюрем, включая военную тюрьму Седна. Среди освобожденных-женщины и дети, которых годами содержали в жестоких условиях.

После падения режима Асада повстанцы освободили тысячи заключенных в Дамаске. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Тысячи заключенных, которые годами находились в известных сирийских тюрьмах, были освобождены после того, как повстанцы захватили столицу страны Дамаск и привели к падению режима Асада. 

По информации, повстанцы открывают камеры, где находятся десятки женщин и детей. Пленным сразу сообщают, что им больше нет причин для страха. 

Одним из ключевых мест, освобожденных повстанцами, стала известная военная тюрьма Седная, расположенная на окраинах Дамаска. Эта тюрьма долгие годы ассоциировалась с пытками, издевательствами и казни, и сейчас она стала символом надежды для многих семей, считавших своих родных убитыми или пропавшими. 

Согласно различным источникам, повстанцы еще не достигли всех подпольных тюрем и мест содержания, однако их действия уже значительно повлияли на ситуацию в регионе. 

Израиль ударил по исследовательскому центру в Дамаске, где вероятно разрабатывают иранские ракеты - Reuters8 дек. 2024, 17:03 • 16176 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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