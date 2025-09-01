Сотні тисяч біженців повертаються до Сирії, а в ООН кажуть про мільйон вже через тижні
Після падіння режиму Асада до Сирії повернулися 850 000 біженців. ООН прогнозує зростання цієї цифри до мільйона протягом тижнів.
Агентство ООН у справах біженців повідомляє, що після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року, до Сирії з сусідніх країн повернулися близько 850 000 людей, передає УНН.
Все більше сирійських біженців повертаються до себе на батьківщину. З моменту падіння режиму Асада дев'ять місяців тому близько 850 000 біженців з сусідніх країн повернулися до своїх колишніх домівок. Агентство ООН у справах біженців попереджає - протягом декількох тижнів ця цифра може досягти мільйона.
Близько 1,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб змогли повернутися до своїх домівок у Сирії.
У Сирії сформовано новий уряд після повалення режиму Асада, який наразі контролює значну частину території країни.
Ще у грудні 2024 року, США скасували винагороду за арешт лідера ХТШ Ахмеда аш-Шараа після першої офіційної зустрічі в Дамаску.
В МЗС України заявили, що формування перехідного уряду в Сирії є важливим етапом для створення демократичної країни.
