15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Сотні тисяч біженців повертаються до Сирії, а в ООН кажуть про мільйон вже через тижні

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Після падіння режиму Асада до Сирії повернулися 850 000 біженців. ООН прогнозує зростання цієї цифри до мільйона протягом тижнів.

Сотні тисяч біженців повертаються до Сирії, а в ООН кажуть про мільйон вже через тижні

Агентство ООН у справах біженців повідомляє, що після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року, до Сирії з сусідніх країн повернулися близько 850 000 людей, передає УНН.

Деталі

Все більше сирійських біженців повертаються до себе на батьківщину. З моменту падіння режиму Асада дев'ять місяців тому близько 850 000 біженців з сусідніх країн повернулися до своїх колишніх домівок. Агентство ООН у справах біженців попереджає - протягом декількох тижнів ця цифра може досягти мільйона.

Це динамічний період

- підкреслив заступник Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс.

Додамо

Близько 1,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб змогли повернутися до своїх домівок у Сирії.

Довідка

У Сирії сформовано новий уряд після повалення режиму Асада, який наразі контролює значну частину території країни.

Ще у грудні 2024 року, США скасували винагороду за арешт лідера ХТШ Ахмеда аш-Шараа після першої офіційної зустрічі в Дамаску.

Нагадаємо

В МЗС України заявили, що формування перехідного уряду в Сирії є важливим етапом для створення демократичної країни.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Дамаск
Башар аль-Асад
Сирія
Сполучені Штати Америки
Україна