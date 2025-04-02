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В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

Київ • УНН

 • 23065 перегляди

В МЗС України заявили, що формування перехідного уряду в Сирії є важливим етапом для створення демократичної країни. Також це сприятиме реформам, яких очікує сирійський народ.

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

Формування нового перехідного уряду в Сирії є важливим етапом створення мирної та демократичної країни, а також сприятиме проведенню реформ, яких очікує сирійський народ. Про це заявили у Міністерстві зовнішніх справ України, пише УНН.

Міністерство закордонних справ України вітає формування нового перехідного уряду в Сирії. Вбачаємо цей крок ще одним важливим етапом на шляху до побудови мирної та демократичної країни в рамках загальнонаціонального процесу, розпочатого проведенням Конференції національного діалогу та затвердженням Конституційної декларації

- говориться у повідомленні.

У міністерстві також висловили переконання, що формування міцних державних інститутів на основі інклюзивності сприятиме подальшому проведенню необхідних реформ, яких очікує сирійський народ. Також в МЗС висловили сподівання, це допоможе запобігти зовнішньому втручанню та дестабілізації Сирії у майбутньому.

Україна підтримує єдність, суверенітет і територіальну цілісність Сирії, готова до розвитку співпраці з новим урядом країни та подальшої підтримки сирійського народу на шляху до стабільності та розвитку

- говориться у повідомленні.

Доповнення

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа оголосив про формування нового уряду після падіння режиму Асада. За його словами, новий Кабінет Міністрів буде прагнути відновити роботу всіх державних інституцій.

Церемонія оголошення нового сирійського уряду почалася ввечері 29 березня, коли президент Ахмед аль-Шараа пообіцяв, що новий уряд Сирії буде відновлювати державні інститути на основі "підзвітності та прозорості".

"Разом ми збудуємо націю, гідну всіх жертв. Ми не дозволимо корупції проникнути в наші установи. Ми працюватимемо над створенням національної армії для захисту країни", - заявив аш-Шараа.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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