В МИД Украины поздравили Сирию с формированием нового переходного правительства

Формирование нового переходного правительства в Сирии является важным этапом создания мирной и демократической страны, а также будет способствовать проведению реформ, которых ожидает сирийский народ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет УНН.

Министерство иностранных дел Украины приветствует формирование нового переходного правительства в Сирии. Усматриваем этот шаг еще одним важным этапом на пути к построению мирной и демократической страны в рамках общенационального процесса, начатого проведением Конференции национального диалога и утверждением Конституционной декларации - говорится в сообщении.

В министерстве также выразили убеждение, что формирование прочных государственных институтов на основе инклюзивности будет способствовать дальнейшему проведению необходимых реформ, которых ожидает сирийский народ. Также в МИД выразили надежду, это поможет предотвратить внешнее вмешательство и дестабилизацию Сирии в будущем.

Украина поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии, готова к развитию сотрудничества с новым правительством страны и дальнейшей поддержке сирийского народа на пути к стабильности и развитию - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима Асада. По его словам, новый Кабинет Министров будет стремиться возобновить работу всех государственных институтов.

Церемония объявления нового сирийского правительства началась вечером 29 марта, когда президент Ахмед аль-Шараа пообещал, что новое правительство Сирии будет восстанавливать государственные институты на основе "подотчетности и прозрачности".

"Вместе мы построим нацию, достойную всех жертв. Мы не позволим коррупции проникнуть в наши учреждения. Мы будем работать над созданием национальной армии для защиты страны", - заявил аш-Шараа.