Сотни тысяч беженцев возвращаются в Сирию, а в ООН говорят о миллионе уже через недели

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года в Сирию из соседних стран вернулись около 850 000 человек, передает УНН.

Подробности

Все больше сирийских беженцев возвращаются на родину. С момента падения режима Асада девять месяцев назад около 850 000 беженцев из соседних стран вернулись в свои бывшие дома. Агентство ООН по делам беженцев предупреждает - в течение нескольких недель эта цифра может достичь миллиона.

Это динамичный период - подчеркнул заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.

Добавим

Около 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц смогли вернуться в свои дома в Сирии.

Справка

В Сирии сформировано новое правительство после свержения режима Асада, которое сейчас контролирует значительную часть территории страны.

Еще в декабре 2024 года США отменили вознаграждение за арест лидера ХТШ Ахмеда аш-Шараа после первой официальной встречи в Дамаске.

Трамп отменил санкции против Сирии, оставив ограничения для Асада

Напомним

В МИД Украины заявили, что формирование переходного правительства в Сирии является важным этапом для создания демократической страны.

Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters