Сотни тысяч беженцев возвращаются в Сирию, а в ООН говорят о миллионе уже через недели

15:53 • 6476 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
14:20 • 17363 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
1 сентября, 11:39 • 24939 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
1 сентября, 09:15 • 149416 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 90516 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
1 сентября, 07:50 • 162153 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
1 сентября, 06:45 • 169351 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 145579 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 118154 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 38266 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29 • 116984 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45 • 116175 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14 • 104444 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40 • 102182 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35 • 94765 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
14:20 • 17362 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
1 сентября, 09:46 • 56858 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
1 сентября, 07:50 • 162150 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 06:45 • 169346 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 145573 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
1 сентября, 10:27 • 27323 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11 • 157083 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52 • 286078 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36 • 305842 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48 • 299952 просмотра
Сотни тысяч беженцев возвращаются в Сирию, а в ООН говорят о миллионе уже через недели

Киев • УНН

 • 24 просмотра

После падения режима Асада в Сирию вернулись 850 000 беженцев. ООН прогнозирует рост этой цифры до миллиона в течение недель.

Сотни тысяч беженцев возвращаются в Сирию, а в ООН говорят о миллионе уже через недели

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года в Сирию из соседних стран вернулись около 850 000 человек, передает УНН.

Подробности

Все больше сирийских беженцев возвращаются на родину. С момента падения режима Асада девять месяцев назад около 850 000 беженцев из соседних стран вернулись в свои бывшие дома. Агентство ООН по делам беженцев предупреждает - в течение нескольких недель эта цифра может достичь миллиона.

Это динамичный период

- подчеркнул заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.

Добавим

Около 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц смогли вернуться в свои дома в Сирии.

Справка

В Сирии сформировано новое правительство после свержения режима Асада, которое сейчас контролирует значительную часть территории страны.

Еще в декабре 2024 года США отменили вознаграждение за арест лидера ХТШ Ахмеда аш-Шараа после первой официальной встречи в Дамаске.

Трамп отменил санкции против Сирии, оставив ограничения для Асада30.06.25, 23:58 • 11307 просмотров

Напомним

В МИД Украины заявили, что формирование переходного правительства в Сирии является важным этапом для создания демократической страны.

Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters23.08.25, 20:54 • 9517 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Дамаск
Башар Асад
Сирия
Соединённые Штаты
Украина