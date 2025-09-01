Сотни тысяч беженцев возвращаются в Сирию, а в ООН говорят о миллионе уже через недели
Киев • УНН
После падения режима Асада в Сирию вернулись 850 000 беженцев. ООН прогнозирует рост этой цифры до миллиона в течение недель.
Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года в Сирию из соседних стран вернулись около 850 000 человек, передает УНН.
Подробности
Все больше сирийских беженцев возвращаются на родину. С момента падения режима Асада девять месяцев назад около 850 000 беженцев из соседних стран вернулись в свои бывшие дома. Агентство ООН по делам беженцев предупреждает - в течение нескольких недель эта цифра может достичь миллиона.
Это динамичный период
Добавим
Около 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц смогли вернуться в свои дома в Сирии.
Справка
В Сирии сформировано новое правительство после свержения режима Асада, которое сейчас контролирует значительную часть территории страны.
Еще в декабре 2024 года США отменили вознаграждение за арест лидера ХТШ Ахмеда аш-Шараа после первой официальной встречи в Дамаске.
Трамп отменил санкции против Сирии, оставив ограничения для Асада30.06.25, 23:58 • 11307 просмотров
Напомним
В МИД Украины заявили, что формирование переходного правительства в Сирии является важным этапом для создания демократической страны.
Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters23.08.25, 20:54 • 9517 просмотров