Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты и выпустить новые банкноты для восстановления доверия. Купюры будет печатать российская компания Гознак, которая уже сотрудничала с Сирией.

Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters

Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты и выпустить новые банкноты, чтобы "восстановить доверие граждан к обесцененному фунту". Купюры будет печатать российская государственная компания. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Агентство ссылается на семерых собеседников и соответствующие документы. Покупательная способность сирийского фунта упала до рекордно низкого уровня после 14-летнего конфликта, который завершился свержением президента Башара Асада в декабре 2024 года.

Глава Центрального банка Сирии Абделькадер Хусрие сказал, что сроки введения обновленной валюты все еще "пересматриваются".

Издание отмечает, что обесценивание денег усложнило ежедневные транзакции и переводы. В частности, сирийские семьи оплачивают еженедельные покупки продуктов, пользуясь черными полиэтиленовыми пакетами, которые вмещают по меньшей мере полкилограмма банкнот номиналом 5000 фунтов.

Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, для упрощения транзакций и улучшения денежной стабильности Центральный банк Сирии в середине августа сообщил частным банкам о намерении выпустить новую валюту путем "изъятия нулей".

Британия после 14 лет возобновила дипломатические отношения с Сирией05.07.25, 19:38 • 2459 просмотров

Двое банкиров и еще один сирийский собеседник сообщили Reuters, что Сирия договорилась с российской государственной компанией Гознак о производстве новых банкнот. Они отметили, что соглашение было заключено во время визита сирийской делегации в Москву в конце июля. Компания Гознак также печатала сирийскую валюту во времена Асада, добавили журналисты.

Отмечается, что сирийские чиновники планируют провести информационную кампанию перед официальным введением новых банкнот 8 декабря, в первую годовщину свержения Асада.

Париж стал площадкой для переговоров Сирии и Израиля: обсуждают перемирие - Bloomberg20.08.25, 12:22 • 2597 просмотров

Ольга Розгон

