Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters
Киев • УНН
Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты и выпустить новые банкноты, чтобы "восстановить доверие граждан к обесцененному фунту". Купюры будет печатать российская государственная компания. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Агентство ссылается на семерых собеседников и соответствующие документы. Покупательная способность сирийского фунта упала до рекордно низкого уровня после 14-летнего конфликта, который завершился свержением президента Башара Асада в декабре 2024 года.
Глава Центрального банка Сирии Абделькадер Хусрие сказал, что сроки введения обновленной валюты все еще "пересматриваются".
Издание отмечает, что обесценивание денег усложнило ежедневные транзакции и переводы. В частности, сирийские семьи оплачивают еженедельные покупки продуктов, пользуясь черными полиэтиленовыми пакетами, которые вмещают по меньшей мере полкилограмма банкнот номиналом 5000 фунтов.
Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, для упрощения транзакций и улучшения денежной стабильности Центральный банк Сирии в середине августа сообщил частным банкам о намерении выпустить новую валюту путем "изъятия нулей".
Двое банкиров и еще один сирийский собеседник сообщили Reuters, что Сирия договорилась с российской государственной компанией Гознак о производстве новых банкнот. Они отметили, что соглашение было заключено во время визита сирийской делегации в Москву в конце июля. Компания Гознак также печатала сирийскую валюту во времена Асада, добавили журналисты.
Отмечается, что сирийские чиновники планируют провести информационную кампанию перед официальным введением новых банкнот 8 декабря, в первую годовщину свержения Асада.
