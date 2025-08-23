$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 26157 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 26492 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 27183 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 17533 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 40605 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31116 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 28999 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25385 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24858 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13975 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти, нові банкноти друкуватиме у рф - Reuters

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти та випустити нові банкноти для відновлення довіри. Купюри друкуватиме російська компанія Гознак, яка вже співпрацювала з Сирією.

Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти, нові банкноти друкуватиме у рф - Reuters

Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти та випустити нові банкноти, щоб "відновити довіру громадян до знеціненого фунту". Купюри друкуватиме російська державна компанія. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Агентство посилається на сімох співрозмовників та відповідні документи. Купівельна спроможність сирійського фунта впала до рекордно низького рівня після 14-річного конфлікту, який завершився поваленням президента Башара Асада у грудні 2024 року.

Голова Центрального банку Сирії Абделькадер Хусріє сказав, що терміни запровадження оновленої валюти все ще "переглядаються".

Видання зазначає, що знецінення грошей ускладнило щоденні транзакції та перекази. Зокрема, сирійські сім'ї оплачують щотижневі покупки продуктів, користуючись чорними поліетиленовими пакетами, які вміщують щонайменше пів кілограма банкнот номіналом 5000 фунтів.

Згідно з документом, з яким ознайомилося Reuters, для спрощення транзакцій та поліпшення грошової стабільності Центральний банк Сирії в середині серпня повідомив приватним банкам про намір випустити нову валюту шляхом "вилучення нулів".

Британія після 14 років відновила дипломатичні відносини із Сирією 05.07.25, 19:38 • 2459 переглядiв

Двоє банкірів та ще один сирійський співрозмовник повідомили Reuters, що Сирія домовилася з російською державною компанією Гознак про виробництво нових банкнот. Вони зазначили, що угода була укладена під час візиту сирійської делегації до Москви наприкінці липня. Компанія Гознак також друкувала сирійську валюту за часів Асада, додали журналісти.

Зазначається, що сирійські урядовці планують провести інформаційну кампанію перед офіційним введенням нових банкнот 8 грудня, в першу річницю повалення Асада.

Париж став майданчиком для переговорів Сирії та Ізраїлю: обговорюють перемир’я - Вloomberg20.08.25, 12:22 • 2597 переглядiв

