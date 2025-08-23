Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти, нові банкноти друкуватиме у рф - Reuters
Київ • УНН
Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти та випустити нові банкноти для відновлення довіри. Купюри друкуватиме російська компанія Гознак, яка вже співпрацювала з Сирією.
Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти та випустити нові банкноти, щоб "відновити довіру громадян до знеціненого фунту". Купюри друкуватиме російська державна компанія. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Агентство посилається на сімох співрозмовників та відповідні документи. Купівельна спроможність сирійського фунта впала до рекордно низького рівня після 14-річного конфлікту, який завершився поваленням президента Башара Асада у грудні 2024 року.
Голова Центрального банку Сирії Абделькадер Хусріє сказав, що терміни запровадження оновленої валюти все ще "переглядаються".
Видання зазначає, що знецінення грошей ускладнило щоденні транзакції та перекази. Зокрема, сирійські сім'ї оплачують щотижневі покупки продуктів, користуючись чорними поліетиленовими пакетами, які вміщують щонайменше пів кілограма банкнот номіналом 5000 фунтів.
Згідно з документом, з яким ознайомилося Reuters, для спрощення транзакцій та поліпшення грошової стабільності Центральний банк Сирії в середині серпня повідомив приватним банкам про намір випустити нову валюту шляхом "вилучення нулів".
Британія після 14 років відновила дипломатичні відносини із Сирією 05.07.25, 19:38 • 2459 переглядiв
Двоє банкірів та ще один сирійський співрозмовник повідомили Reuters, що Сирія домовилася з російською державною компанією Гознак про виробництво нових банкнот. Вони зазначили, що угода була укладена під час візиту сирійської делегації до Москви наприкінці липня. Компанія Гознак також друкувала сирійську валюту за часів Асада, додали журналісти.
Зазначається, що сирійські урядовці планують провести інформаційну кампанію перед офіційним введенням нових банкнот 8 грудня, в першу річницю повалення Асада.
Париж став майданчиком для переговорів Сирії та Ізраїлю: обговорюють перемир’я - Вloomberg20.08.25, 12:22 • 2597 переглядiв