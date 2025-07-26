У Франції суд скасував ордер на арешт Башара Асада

Касаційний суд Франції у п’ятницю скасував французький ордер на арешт колишнього президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що за рішенням Касаційного суду, не існує жодних винятків із президентського імунітету - навіть у випадках імовірних військових злочинів та злочинів проти людяності.

Водночас, очільник суду Крістоф Сулар підкреслив, що, оскільки Асад більше не є президентом, "проти нього могли бути або можуть бути видані нові ордери на арешт", і тому розслідування справи може тривати.

У цій справі Асад проходить як співучасник воєнних злочинів та злочинів проти людяності, хоча сирійська влада на той час заперечувала свою причетність і звинувачувала в атаках повстанців.

Правозахисники сподівалися, що суд визнає нечинним імунітет через тяжкість обвинувачень, що стало б важливим прецедентом у міжнародному праві для притягнення до відповідальності підозрюваних у воєнних злочинах.

Доповнення

Колегія французьких слідчих суддів видала ордер на арешт Башара Асада у листопаді 2023 року за ймовірну роль у ланцюжку командування під час атаки із застосування зарину. За даними американської розвідки, це призвело до загибелі понад 1000 осіб 4 та 5 серпня 2013 року в Адрі та Думі поблизу Дамаска.

Також у січні 2025 року французькі слідчі судді видали новий ордер на арешт Башара Асада за військові злочини. Справа стосується загибелі франко-сирійського громадянина під час бомбардування у 2017 році.