Во Франции суд отменил ордер на арест Башара Асада

Кассационный суд Франции в пятницу отменил французский ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по решению Кассационного суда, не существует никаких исключений из президентского иммунитета - даже в случаях вероятных военных преступлений и преступлений против человечности.

В то же время, глава суда Кристоф Сулар подчеркнул, что, поскольку Асад больше не является президентом, "против него могли быть или могут быть выданы новые ордера на арест", и поэтому расследование дела может продолжаться.

В этом деле Асад проходит как соучастник военных преступлений и преступлений против человечности, хотя сирийские власти в то время отрицали свою причастность и обвиняли в атаках повстанцев.

Правозащитники надеялись, что суд признает недействительным иммунитет из-за тяжести обвинений, что стало бы важным прецедентом в международном праве для привлечения к ответственности подозреваемых в военных преступлениях.

Дополнение

Коллегия французских следственных судей выдала ордер на арест Башара Асада в ноябре 2023 года за вероятную роль в цепочке командования во время атаки с применением зарина. По данным американской разведки, это привело к гибели более 1000 человек 4 и 5 августа 2013 года в Адре и Думе близ Дамаска.

Также в январе 2025 года французские следственные судьи выдали новый ордер на арест Башара Асада за военные преступления. Дело касается гибели франко-сирийского гражданина во время бомбардировки в 2017 году.