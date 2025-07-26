Во Франции суд отменил ордер на арест Башара Асада

$41.770.01
49.100.12
ukenru
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 18:39 • 11555 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 121649 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 48754 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 49591 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 87301 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 39226 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 53245 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
25 июля, 09:34 • 50556 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
25 июля, 09:03 • 91544 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
25 июля, 08:28 • 49461 просмотра
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.4м/с
83%
748мм
Популярные новости
"Они уже на подходе": Сырский озвучил важные новости относительно ПВО для Украины25 июля, 15:59 • 4066 просмотра
"Нам больше не о чем говорить": мать Марии Ковальчук, которую покалечили в Дубае, покинула эфир после спора с Сухановым25 июля, 16:18 • 5006 просмотра
Российский беспилотник "черника" атаковал центр Харькова, поврежден многоквартирный дом25 июля, 17:09 • 6502 просмотра
На Харьковщине беременная потеряла двойню: трем медикам сообщили о подозрении25 июля, 17:37 • 10092 просмотра
Министр обороны Украины представил новую команду заместителей: кто и за что будет отвечать25 июля, 17:59 • 12205 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 121650 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 87302 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 145413 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 120650 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 140135 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Игорь Терехов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 252015 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 365833 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 444847 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 445043 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 430416 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
Старлинк
ТикТок

Во Франции суд отменил ордер на арест Башара Асада

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Кассационный суд Франции отменил французский ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада, ссылаясь на президентский иммунитет. Однако, поскольку Асад больше не является президентом, против него могут быть выданы новые ордера на арест, и расследование дела может продолжаться.

Во Франции суд отменил ордер на арест Башара Асада

Кассационный суд Франции в пятницу отменил французский ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по решению Кассационного суда, не существует никаких исключений из президентского иммунитета - даже в случаях вероятных военных преступлений и преступлений против человечности.

В то же время, глава суда Кристоф Сулар подчеркнул, что, поскольку Асад больше не является президентом, "против него могли быть или могут быть выданы новые ордера на арест", и поэтому расследование дела может продолжаться.

В этом деле Асад проходит как соучастник военных преступлений и преступлений против человечности, хотя сирийские власти в то время отрицали свою причастность и обвиняли в атаках повстанцев.

Правозащитники надеялись, что суд признает недействительным иммунитет из-за тяжести обвинений, что стало бы важным прецедентом в международном праве для привлечения к ответственности подозреваемых в военных преступлениях.

Дополнение

Коллегия французских следственных судей выдала ордер на арест Башара Асада в ноябре 2023 года за вероятную роль в цепочке командования во время атаки с применением зарина. По данным американской разведки, это привело к гибели более 1000 человек 4 и 5 августа 2013 года в Адре и Думе близ Дамаска.

Также в январе 2025 года французские следственные судьи выдали новый ордер на арест Башара Асада за военные преступления. Дело касается гибели франко-сирийского гражданина во время бомбардировки в 2017 году.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Дамаск
Башар Асад
Сирия
Франция
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9