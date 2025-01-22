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Франція видала новий ордер на арешт сирійського експрезидента Асада

Франція видала новий ордер на арешт сирійського експрезидента Асада

Київ • УНН

 • 30654 перегляди

Французькі слідчі судді видали ордер на арешт Башара Асада за військові злочини. Справа стосується загибелі франко-сирійського громадянина під час бомбардування у 2017 році.

Французькі слідчі суддів видали ордер на арешт скинутого сирійського лідера Башара Асада за підозрою в причетності до військових злочинів.

Передає УНН із посиланням на France24.

Двоє французьких слідчих суддів видали ордер на арешт поваленого сирійського лідера Башара Асада за підозрою у військових злочинах, що стало другим подібним кроком французьких судових органів, повідомило джерело у вівторок.

Цей мандат було видано в рамках розслідування справи Салаха Абу Набута, 59-річного франко-сирійського громадянина і колишнього вчителя французької мови, який загинув 7 червня 2017 року після бомбардування його будинку вертольотами сирійської армії.

Французькі судові органи вважають, що Асад віддав наказ і надав засоби для цього нападу, повідомляє джерело.

Родичі жертв чекають на судовий розгляд справи

"Ця справа є кульмінацією тривалої боротьби за справедливість, в яку я і моя сім'я вірили з самого початку. .. судовий розгляд справи відбудеться, а винні будуть заарештовані і засуджені, де б вони не знаходилися", - сказав у своїй заяві син жертви Омар Абу Набут.

Загалом, за підрахунками AFP, французька система правосуддя видала 14 ордерів на арешт сирійських чиновників.

Війна в Сирії, що розпочалася у 2011 році з жорстокого придушення протестів проти Асада, забрала життя понад півмільйона людей і зруйнувала економіку країни.

Десятки тисяч людей були затримані і піддані тортурам у в'язницях країни, в той час як Асада звинувачують у використанні хімічної зброї, в тому числі забороненого зарину, проти власного народу.

Нагадаємо

У передмісті Дамаска бойовики, пов'язані з новою владою, публічно стратили місцевого чиновника Масена Кненеха. Його звинуватили у написанні звітів для режиму Асада, що призвели до тортур молоді.

путін надав притулок Башару Асаду та його родині - росЗМІ09.12.24, 12:18 • 16891 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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