Франция выдала новый ордер на арест сирийского экспрезидента Асада

Французские следователи судей выдали ордер на арест свергнутого сирийского лидера Башара Асада по подозрению в причастности к военным преступлениям.

Передает УНН со ссылкой на France24.

Двое французских следственных судей выдали ордер на арест свергнутого сирийского лидера Башара Асада по подозрению в военных преступлениях, что стало вторым подобным шагом французских судебных органов, сообщил источник во вторник.

Этот мандат был выдан в рамках расследования дела Салаха Абу Набута, 59-летнего франко-сирийского гражданина и бывшего учителя французского языка, который погиб 7 июня 2017 года после бомбардировки его дома вертолетами сирийской армии.

Французские судебные органы считают, что Асад отдал приказ и предоставил средства для этого нападения, сообщает источник.

Родственники жертв ждут судебного рассмотрения дела

«Это дело является кульминацией длительной борьбы за справедливость, в которую я и моя семья верили с самого начала. ... судебное разбирательство дела состоится, а виновные будут арестованы и осуждены, где бы они ни находились», - сказал в своем заявлении сын жертвы Омар Абу Набут.

Всего, по подсчетам AFP, французская система правосудия выдала 14 ордеров на арест сирийских чиновников.

Война в Сирии, начавшаяся в 2011 году с жестокого подавления протестов против Асада, унесла жизни более полумиллиона человек и разрушила экономику страны.

Десятки тысяч людей были задержаны и подвергнуты пыткам в тюрьмах страны, в то время как Асада обвиняют в использовании химического оружия, в том числе запрещенного зарина, против собственного народа.

Напомним,

В пригороде Дамаска боевики, связанные с новой властью, публично казнили местного чиновника Масена Кненеха. Его обвинили в написании отчетов для режима Асада, которые привели к пыткам молодежи.

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