Путин предоставил убежище Башару Асаду и его семье-росСМИ
Киев • УНН
Башар Асад покинул Сирию после взятия Дамаска оппозиционными силами и получил убежище в России. Премьер-министр Сирии объявил о готовности передать власть новому руководству.
Башар Асад покинул Сирию на фоне взятия Дамаска и других крупных городов отрядами боевых формирований оппозиции, - он прибыл в Россию, где уже получил убежище. Подтверждение о предоставлении Асаду убежища в рф сегодня сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Соответствующую информацию передают росСМИ, сообщает УНН.
Владимир Путин предоставил убежище Башару Асаду и его семье, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Разумеется, такие решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сообщил Песков журналистам российских изданий.
Власти рф уже объявили Асада бывшим президентом. Указывается, что Асад "договорился с оппозицией о передаче власти". Сам Башар Асад пока не предоставил объяснения - экс президент Сирии не появляется на публике.
Напомним
Ранее УНН передавал, что после быстрого продвижения в Дамаске, повстанцы вошли в президентский дворец. премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалалы объявил о готовности передать власть. В видеообращении он заявил, что готов передать бразды правления "любому руководству, которое определит сирийский народ".
Посольство Сирии в Москве подняло флаг оппозиции после смены власти в стране. Башар Асад, управлявший страной 24 года, получил убежище в России после захвата Дамаска повстанцами.
Потеря российских баз в Сирии, вероятнее всего, нарушит российскую логистику. Если же кремль договорится о сохранении некоторых баз в Сирии, тогда дальнейшее базирование ВС рф в стране будет зависеть от сирийских оппозиционных групп - это также может ослабить влияние внешнего присутствия России на Ближнем Востоке и в Африке.
В гараже экс президента Сирии Башара Асада был захвачен оппозиционными силами. В Сеть попали видеокадры, где можно увидеть Ferrari, Audi, Mercedes и многие другие автомобили люксовых марок.