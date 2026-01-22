Украина требует конкретной даты вступления в ЕС после завершения антикоррупционных реформ - Качка

Фото: www.facebook.com/taras.kachka

Украина хочет четкой даты вступления в ЕС и завершила ключевой этап антикоррупционных реформ. Об этом во время форума в Давосе заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что Украина находится на финальной и самой сложной стадии антикоррупционных реформ. За прошлый год НАБУ начало 737 дел, САП выдвинула 124 обвинения против 280 человек, а суды вынесли 93 приговора в отношении 130 человек.

Также вице-премьер-министр подчеркнул: Кабинет министров Украины обязался закрыть все проблемные вопросы в этом году, выполнить необходимые реформы и продвинуться к вступлению в ЕС, чтобы уже в следующем году говорить о членстве не как о мечте, а как о реальной цели.

Мы согласны с подходом вступления в ЕС на основе заслуг, но хотим обязательства принять нас к определенной дате, а не когда-то в неопределенном будущем. И если мы говорим о сложных вопросах, нам нужно найти решение, как привести Украину в ЕС и обеспечить беспошлинный экспорт для определенных территорий в сторону США. Хотя это и сложно в торговле, в торговом праве ЕС - заявил Качка.

