Украина требует конкретной даты вступления в ЕС после завершения антикоррупционных реформ - Качка

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:31 • 8372 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 15555 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 23522 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 39143 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 38244 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 61212 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33242 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 54449 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 54128 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 22035 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 4554 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 11791 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 25541 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ05:49 • 12929 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto06:26 • 9626 просмотра
публикации
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 2050 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 61215 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 54450 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 53598 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 54131 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Олег Кипер
Ларс Лёкке Расмуссен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 19538 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 17104 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 17632 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 53591 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 36618 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
The New York Times

Украина требует конкретной даты вступления в ЕС после завершения антикоррупционных реформ - Качка

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Украина завершила ключевой этап антикоррупционных реформ и стремится к четкой дате вступления в ЕС. НАБУ возбудило 737 дел, САП выдвинула 124 обвинения, а суды вынесли 93 приговора.

Украина требует конкретной даты вступления в ЕС после завершения антикоррупционных реформ - Качка
Фото: www.facebook.com/taras.kachka

Украина хочет четкой даты вступления в ЕС и завершила ключевой этап антикоррупционных реформ. Об этом во время форума в Давосе заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что Украина находится на финальной и самой сложной стадии антикоррупционных реформ. За прошлый год НАБУ начало 737 дел, САП выдвинула 124 обвинения против 280 человек, а суды вынесли 93 приговора в отношении 130 человек.

Также вице-премьер-министр подчеркнул: Кабинет министров Украины обязался закрыть все проблемные вопросы в этом году, выполнить необходимые реформы и продвинуться к вступлению в ЕС, чтобы уже в следующем году говорить о членстве не как о мечте, а как о реальной цели.

Мы согласны с подходом вступления в ЕС на основе заслуг, но хотим обязательства принять нас к определенной дате, а не когда-то в неопределенном будущем. И если мы говорим о сложных вопросах, нам нужно найти решение, как привести Украину в ЕС и обеспечить беспошлинный экспорт для определенных территорий в сторону США. Хотя это и сложно в торговле, в торговом праве ЕС

- заявил Качка.

90 млрд евро от ЕС для Украины: процесс принятия решения не был легким - Euronews23.12.25, 17:16 • 3899 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина