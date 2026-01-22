Україна вимагає конкретної дати вступу до ЄС після завершення антикорупційних реформ - Качка

Фото: www.facebook.com/taras.kachka

Україна хоче чіткої дати вступу до ЄС і завершила ключовий етап антикорупційних реформ. Про це під час форуму в Давосі заявив віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка, передає УНН.

Деталі

Він наголосив, що Україна перебуває на фінальній і найскладнішій стадії антикорупційних реформ. За минулий рік НАБУ розпочало 737 справ, САП висунула 124 обвинувачення проти 280 осіб, а суди винесли 93 вироки щодо 130 осіб.

Також віце-прем'єр-міністр підкреслив: Кабінет міністрів України зобовʼязався закрити всі проблемні питання цього року, виконати необхідні реформи та просунутися до вступу в ЄС, щоб уже наступного року говорити про членство не як про мрію, а як про реальну мету.

Ми погоджуємося з підходом вступу до ЄС на основі заслуг, але хочемо зобов'язання прийняти нас до певної дати, а не колись у невизначеному майбутньому. І якщо ми говоримо про складні питання, нам треба знайти рішення, як привезти Україну до ЄС і забезпечити безмитний експорт для певних територій до сторони США. Хоч це й складно в торгівлі, в торгівельному праві ЄС - заявив Качка.

