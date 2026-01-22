$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 14394 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 22520 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 38142 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 37510 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 60228 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33010 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 53804 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 53512 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21998 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Україна вимагає конкретної дати вступу до ЄС після завершення антикорупційних реформ - Качка

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Україна завершила ключовий етап антикорупційних реформ та прагне чіткої дати вступу до ЄС. НАБУ порушило 737 справ, САП висунула 124 обвинувачення, а суди винесли 93 вироки.

Україна вимагає конкретної дати вступу до ЄС після завершення антикорупційних реформ - Качка
Фото: www.facebook.com/taras.kachka

Україна хоче чіткої дати вступу до ЄС і завершила ключовий етап антикорупційних реформ. Про це під час форуму в Давосі заявив віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка, передає УНН.

Деталі

Він наголосив, що Україна перебуває на фінальній і найскладнішій стадії антикорупційних реформ. За минулий рік НАБУ розпочало 737 справ, САП висунула 124 обвинувачення проти 280 осіб, а суди винесли 93 вироки щодо 130 осіб.

Також віце-прем'єр-міністр підкреслив: Кабінет міністрів України зобовʼязався закрити всі проблемні питання цього року, виконати необхідні реформи та просунутися до вступу в ЄС, щоб уже наступного року говорити про членство не як про мрію, а як про реальну мету.

Ми погоджуємося з підходом вступу до ЄС на основі заслуг, але хочемо зобов'язання прийняти нас до певної дати, а не колись у невизначеному майбутньому. І якщо ми говоримо про складні питання, нам треба знайти рішення, як привезти Україну до ЄС і забезпечити безмитний експорт для певних територій до сторони США. Хоч це й складно в торгівлі, в торгівельному праві ЄС

- заявив Качка.

90 млрд євро від ЄС для України: процес ухвалення рішення не був легким - Euronews23.12.25, 17:16 • 3899 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна