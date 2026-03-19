НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
Андрей Бабиш планирует поехать на саммит НАТО в Турцию вместо Петера Павела

Киев • УНН

 • 2020 просмотра

Премьер-министр Чехии Бабиш хочет поехать на июльский саммит НАТО вместо президента Павела.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш хочет поехать на саммит НАТО вместо президента страны Петера Павела. Об этом он сообщил в среду чешскому телевидению, передает УНН со ссылкой на idnes.cz.

Саммит НАТО состоится в начале июля в Турции. Бабиш рассчитывает, что на летний саммит Североатлантического альянса (НАТО) поедут он и министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

Спикер парламента Чехии Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине, назвав войну "бессмысленной". Он заявил, что деньги чешских пенсионеров не должны идти на поддержку "провоенной пропаганды".

Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность антиукраинскими заявлениями Томио Окамуры.

Также УНН сообщал, что президенты Украины и Чехии Владимир Зеленский и Петер Павел обсудили военную поддержку Украины. Речь шла о поставках боеприпасов и участии Чехии в инициативе PURL.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал пересмотреть инициативу своих предшественников по поставкам боеприпасов в Украину.

Евгений Устименко

