Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский

13:20 • 2300 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 16730 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 16038 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 16840 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 17890 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 20009 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 28266 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 32578 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 25925 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36140 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗ
16 января, 04:12 • 23530 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 января
16 января, 04:55 • 27806 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской Самаре
16 января, 05:20 • 25302 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения
16 января, 07:17 • 28286 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях
16 января, 07:54 • 20033 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
15 января, 18:00 • 36239 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
15 января, 10:29 • 68249 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 86289 просмотра
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 86289 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
15 января, 08:08 • 95495 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 78987 просмотра
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Петр Павел
Юлия Тимошенко
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Чешская Республика
Львовская область
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода
10:34 • 9422 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года
15 января, 16:22 • 19538 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей
15 января, 07:20 • 31549 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
13 января, 15:09 • 52651 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
12 января, 00:45 • 86170 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина и США не совпадают во взглядах на некоторые вопросы мирного соглашения, хотя обе страны стремятся к миру. Он подчеркнул, что россия затягивает все процессы, в частности обмены.

Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский

Украина и США сейчас находятся не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с чешским коллегой Петером Павелом, передает УНН.

Подробности

Как отметил Зеленский, сейчас Киев и Вашингтон не могут достичь согласия по вопросу, на который стороны имеют разные взгляды.

Я считаю, как раз у Украины инициатива в переговорах. Я считаю, мы быстрее, чем россия в этом. Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства

- заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина, как и США, хочет скорейшего мира, но процесс затягивает именно россия. В частности, это касается вопросов обменов.

Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые некомфортны, а они абсолютно справедливы. россия затягивает все процессы

 - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация поехала в США, чтобы доработать определенные аспекты соглашений о гарантиях безопасности и восстановлении Украины на 800 млрд долларов.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Петр Павел
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина