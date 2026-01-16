Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский

Украина и США сейчас находятся не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с чешским коллегой Петером Павелом, передает УНН.

Как отметил Зеленский, сейчас Киев и Вашингтон не могут достичь согласия по вопросу, на который стороны имеют разные взгляды.

Я считаю, как раз у Украины инициатива в переговорах. Я считаю, мы быстрее, чем россия в этом. Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства