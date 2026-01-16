Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина и США не совпадают во взглядах на некоторые вопросы мирного соглашения, хотя обе страны стремятся к миру. Он подчеркнул, что россия затягивает все процессы, в частности обмены.
Украина и США сейчас находятся не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с чешским коллегой Петером Павелом, передает УНН.
Подробности
Как отметил Зеленский, сейчас Киев и Вашингтон не могут достичь согласия по вопросу, на который стороны имеют разные взгляды.
Я считаю, как раз у Украины инициатива в переговорах. Я считаю, мы быстрее, чем россия в этом. Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства
Он добавил, что Украина, как и США, хочет скорейшего мира, но процесс затягивает именно россия. В частности, это касается вопросов обменов.
Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые некомфортны, а они абсолютно справедливы. россия затягивает все процессы
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация поехала в США, чтобы доработать определенные аспекты соглашений о гарантиях безопасности и восстановлении Украины на 800 млрд долларов.