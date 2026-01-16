$43.180.08
13:20 • 2294 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 16720 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 16028 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 16834 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 17885 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 20006 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 28264 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 32574 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25925 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36140 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна та США не збігаються в поглядах на деякі питання мирної угоди, хоча обидві країни прагнуть миру. Він наголосив, що Росія затягує всі процеси, зокрема обміни.

Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський

Україна і США наразі знаходяться не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з чеським колегою Петером Павелом, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Зеленський, наразі Київ і Вашингтон не можуть досягти згоди щодо питання, на які сторони мають різні погляди.

Я вважаю, якраз у України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави

- заявив Зеленський.

Він додав, що Україна, як і США, хоче найскорішого миру, але процес затягує саме росія. Зокрема, це стосується питань обмінів.

Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. росія затягує всі процеси

 - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація поїхала до США, щоб доопрацювати певні аспекти угод про гарантії безпеки та відновлення України на 800 млрд доларів.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Петр Павел
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна