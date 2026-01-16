Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна та США не збігаються в поглядах на деякі питання мирної угоди, хоча обидві країни прагнуть миру. Він наголосив, що Росія затягує всі процеси, зокрема обміни.
Україна і США наразі знаходяться не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з чеським колегою Петером Павелом, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Зеленський, наразі Київ і Вашингтон не можуть досягти згоди щодо питання, на які сторони мають різні погляди.
Я вважаю, якраз у України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави
Він додав, що Україна, як і США, хоче найскорішого миру, але процес затягує саме росія. Зокрема, це стосується питань обмінів.
Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. росія затягує всі процеси
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація поїхала до США, щоб доопрацювати певні аспекти угод про гарантії безпеки та відновлення України на 800 млрд доларів.