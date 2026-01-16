Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський

Україна і США наразі знаходяться не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з чеським колегою Петером Павелом, передає УНН.

Як зазначив Зеленський, наразі Київ і Вашингтон не можуть досягти згоди щодо питання, на які сторони мають різні погляди.

Я вважаю, якраз у України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави