Президент Чехии призвал НАТО сбивать самолеты РФ и отключать российский интернет

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ответить на провокации россии решительными и асимметричными мерами. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Бывший генерал считает, что Альянс должен "показать зубы" в ответ на неоднократные испытания россией решимости Альянса на его восточном фланге.

Среди конкретных мер Павел назвал отключение российского интернета и спутников, отрезание российских банков от международных финансовых систем и сбивание беспилотных и пилотируемых самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО.

Если нарушения воздушного пространства продолжаются, мы должны прийти к решению сбивать как беспилотные, так и пилотируемые самолеты. ... Если мы не предложим собственных идей — будем выглядеть слабыми и дезориентированными