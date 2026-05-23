Президент Чехии призвал НАТО сбивать самолеты РФ и отключать российский интернет
Киев • УНН
Петр Павел призвал НАТО сбивать самолеты РФ и отключать страну от интернета и банков. Он считает, что Альянс должен «показать зубы» России
Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ответить на провокации россии решительными и асимметричными мерами. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Бывший генерал считает, что Альянс должен "показать зубы" в ответ на неоднократные испытания россией решимости Альянса на его восточном фланге.
Среди конкретных мер Павел назвал отключение российского интернета и спутников, отрезание российских банков от международных финансовых систем и сбивание беспилотных и пилотируемых самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО.
Если нарушения воздушного пространства продолжаются, мы должны прийти к решению сбивать как беспилотные, так и пилотируемые самолеты. ... Если мы не предложим собственных идей — будем выглядеть слабыми и дезориентированными
Он также выразил разочарование "нехваткой решимости США в давлении на россию", хотя от прямой критики Дональда Трампа воздержался.
Напомним
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Чехии генерал Карел Рехка заявил, что Украина в будущем должна вступить в НАТО, так как это является следующим "логическим шагом".
Чехия стала 23-м государством, присоединившимся к соглашению о создании Спецтрибунала для рф - Сибига28.04.26, 17:22 • 3336 просмотров