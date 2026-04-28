Чехия стала 23-м государством, присоединившимся к соглашению о создании Спецтрибунала для рф - Сибига
Киев • УНН
Чехия стала 23-м государством, присоединившимся к соглашению о спецтрибунале для РФ. Голосование за документ пройдет 14–15 мая на заседании Совета Европы.
Чехия выразила готовность присоединиться к созданию спецтрибунала для России за преступление агрессии. Об этом сообщает глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х, пишет УНН.
Благодарим Чешскую Республику за сообщение о своей готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, необходимому для запуска специального трибунала. Чехия стала 23-м государством, присоединившимся к этой исторической инициативе, и мы надеемся, что другие ответственные страны также последуют этому примеру
Голосование за соответствующее соглашение состоится на заседании Комитета министров Совета Европы, которое пройдет 14–15 мая в Кишиневе.
По словам Сибиги, те, кто начал и продолжает вооруженную агрессию против Украины, должны осознавать неизбежность суда.
Напомним
Греция и Финляндия официально присоединились к соглашению о создании Спецтрибунала по агрессии против Украины.
