Чехия стала 23-м государством, присоединившимся к соглашению о создании Спецтрибунала для рф - Сибига

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Чехия стала 23-м государством, присоединившимся к соглашению о спецтрибунале для РФ. Голосование за документ пройдет 14–15 мая на заседании Совета Европы.

Чехия выразила готовность присоединиться к созданию спецтрибунала для России за преступление агрессии. Об этом сообщает глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х, пишет УНН.

Благодарим Чешскую Республику за сообщение о своей готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, необходимому для запуска специального трибунала. Чехия стала 23-м государством, присоединившимся к этой исторической инициативе, и мы надеемся, что другие ответственные страны также последуют этому примеру

- написал Сибига.

Голосование за соответствующее соглашение состоится на заседании Комитета министров Совета Европы, которое пройдет 14–15 мая в Кишиневе. 

По словам Сибиги, те, кто начал и продолжает вооруженную агрессию против Украины, должны осознавать неизбежность суда. 

Напомним

Греция и Финляндия официально присоединились к соглашению о создании Спецтрибунала по агрессии против Украины. 

Сибига приветствовал идею Каллас о запрете въезда в ЕС россиянам, воюющим против Украины22.04.26, 04:29 • 3078 просмотров

Ольга Розгон

