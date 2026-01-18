$43.180.08
"Пообещав Украине самолеты, президент повел себя как слон в посудной лавке": почему глава МИД Чехии раскритиковал Павела

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Министр иностранных дел Чехии раскритиковал предложение президента Павела предоставить Украине самолеты L-159 без консультаций с правительством. Это предложение может снизить вероятность передачи самолетов.

"Пообещав Украине самолеты, президент повел себя как слон в посудной лавке": почему глава МИД Чехии раскритиковал Павела

Президент Петр Павел повел себя как слон в посудной лавке, когда во время визита в Украину на этой неделе предложил предоставить Киеву несколько небольших самолетов для защиты от БПЛА, приборы раннего предупреждения и генераторы на случай отключения электроэнергии от основной сети. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в эфире "Чешского телевидения", передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

Детали

Глава МИД Чехии отметил, что президент Павел не консультировался с правительством относительно сделанного предложения, что и вызвало проблемы. "Партнеры по (правительственной) коалиции ничего подобного не знали. Он (президент) – не тот, кто должен говорить, обещать, предлагать и вести переговоры о чем-то подобном. Это действительно не входит в его обязанности", – подчеркнул Мацинка.

Глава дипломатии добавил, что ему было известно об интересе Украины к чешским самолетам, украинская сторона сообщила об этом во время визита Мацинки в Украину в начале января. "Но я никому ничего не обещал, потому что знаю, что это деликатный вопрос, особенно для партнеров по коалиции, и его нужно сначала обсудить за закрытыми дверями", - отметил он.

Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками16.01.26, 22:46 • 12573 просмотра

Добавим

Во время недавнего визита в Киев президент Чехии Петр Павел сообщил о готовности Праги в короткий срок предоставить Украине несколько средних боевых самолетов для борьбы с БПЛА. Речь идет об истребителях L-159, которые способны эффективно бороться с дронами, а также о системах раннего предупреждения.

Представители правящих партий, ANO, SPD и "Автомобилистов" обсудят этот вопрос на коалиционном совете в понедельник. Правительство пока не прокомментировало ситуацию, сообщает ČTK.

По словам Мацинки, публично озвучив предложение, президент скорее снизил вероятность того, что Чехия предоставит Украине самолеты. "Он повел себя как слон в посудной лавке", – сказал Петр Мацинка. "Возможно, ему следовало бы сосредоточиться на каких-то символических действиях – возложении венков, принятии государственных наград. Но такой вопрос действительно не ему решать, (президент) должен координировать свои действия, спрашивать о таких вещах. Но заявлять что-то СМИ без диалога с правительством действительно очень контрпродуктивно", – добавил глава МИД.

Бывший министр обороны Яна Чернохова заявила сегодня агентству ČTK, что, если речь идет о самолетах L-159, то на момент ее ухода с должности Чешской Армии были нужны все самолеты, находившиеся в эксплуатации. "Последняя информация, которую я получила от военных, заключалась в том, что сейчас нет ненужного оборудования для передачи Украине", - сказала она. По словам Яны Черноховой, самолеты имеют жизненный цикл, и возможно, что некоторые из них исчерпали свой ресурс. "Тогда это, пожалуй, имело бы смысл", – сказала бывший министр, добавив, что не знает, рассматривается ли вопрос о выделении самолетов из резервов.

Антонина Туманова

