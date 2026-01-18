$43.180.08
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
"Пообіцявши Україні літаки, президент повівся як слон у крамниці посуду": чому глава МЗС Чехії розкритикував Павла

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Міністр закордонних справ Чехії розкритикував пропозицію президента Павела надати Україні літаки L-159 без консультацій з урядом. Ця пропозиція може знизити ймовірність передачі літаків.

"Пообіцявши Україні літаки, президент повівся як слон у крамниці посуду": чому глава МЗС Чехії розкритикував Павла

Президент Петр Павел повівся як слон у посудній лавці, коли під час візиту в Україну цього тижня запропонував надати Києву кілька невеликих літаків для захисту від БПЛА, прилади раннього попередження та генератори на випадок відключення електроенергії з основної мережі. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацинка в ефірі "Чеського телебачення", передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

Глава МЗС Чехії зазначив, що президент Павел не консультувався з урядом щодо зробленої пропозиції, що й викликало проблеми. "Партнери з (урядової) коаліції нічого подібного не знали. Він (президент) – не той, хто має говорити, обіцяти, пропонувати та вести переговори про щось подібне. Це справді не входить до його обов'язків", – наголосив Мацинка.

Глава дипломатії додав, що йому було відомо про інтерес України до чеських літаків, українська сторона повідомила про це під час візиту Мацинки до України на початку січня. "Але я нікому нічого не обіцяв, тому що знаю, що це делікатне питання, особливо для партнерів по коаліції, і його потрібно спочатку обговорити за зачиненими дверима", - зазначив він.

Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16.01.26, 22:46 • 12553 перегляди

Додамо

Під час недавнього візиту до Києва президент Чехії Петро Павло повідомив про готовність Праги у короткий термін надати Україні кілька середніх бойових літаків для боротьби з БПЛА. Йдеться про винищувачі L-159, які здатні ефективно боротися з дронами, а також про системи раннього попередження.

Представники правлячих партій, ANO, SPD та "Автомобілістів" обговорять це питання на коаліційній раді у понеділок. Уряд наразі не прокоментував ситуацію, повідомляє ČTK.

За словами Мацинки, публічно озвучивши пропозицію, президент швидше знизив ймовірність того, що Чехія надасть Україні літаки. "Він поводився як слон у посудній лавці", – сказав Петро Мацинка. "Можливо, йому слід би зосередитися на якихось символічних діях – покладанні вінків, прийнятті державних нагород. Але таке питання справді не йому вирішувати, (президент) має координувати свої дії, питати про такі речі. Але заявляти щось ЗМІ без діалогу з урядом справді дуже контрпродуктивно", – додав глава МЗС.

Колишній міністр оборони Яна Чорнохова заявила сьогодні агентству ČTK, що, якщо йдеться про літаки L-159, то на момент її звільнення з посади Чеської Армії були потрібні всі літаки, які перебували в експлуатації. "Остання інформація, яку я отримала від військових, полягала в тому, що зараз немає непотрібного обладнання для передачі Україні", - сказала вона. За словами Яни Чернохової, літаки мають життєвий цикл, і можливо, що деякі з них вичерпали свій ресурс. "Тоді це, мабуть, мало б сенс", – сказала колишній міністр, додавши, що не знає, чи розглядається питання про виділення літаків із резервів.

Антоніна Туманова

