Президент Чехии раскрыл детали закупок снарядов для Украины и попытки коррупции

Фото: Jiří Valtera/NKS Studios

Президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Odkryto.cz заявил, что вокруг масштабных закупок снарядов для Украины возникали попытки неправомерного вмешательства, однако никаких фактов коррупции зафиксировано не было. Об этом пишет УНН.

Детали

Чешский лидер подчеркнул, что инициатива по закупке вооружения является критически важной для выживания украинской армии, обеспечив более 50% всех боеприпасов крупного калибра, которые Украина получила с начала полномасштабного вторжения.

Устойчивость и прозрачность закупки боеприпасов

Чешская Республика привлекла к программе около 15 стран-союзников, организовав логистические цепочки и аудит для контроля за миллиардными инвестициями. По словам президента, Чехия не только дала первоначальный импульс, но и применила уникальное ноу-хау для поиска снарядов по разумным ценам по всему миру в кратчайшие сроки.

По состоянию на февраль 2026 года благодаря этой инициативе было поставлено более 4,4 миллиона единиц боеприпасов, что позволило ВСУ планировать эффективную оборону.

Попытки коррупции точно будут везде, где задействованы большие деньги, но я убежден, что инициатива не имела фундаментальных ошибок. Мы пригласили крупнейших доноров направить своих аудиторов, и ни один из них не зафиксировал нарушений – подчеркнул Павел.

Позиция по мирным переговорам и расходам на оборону

Петр Павел выразил скептицизм относительно быстрого достижения компромисса с Россией, отметив, что агрессор до сих пор настаивает на максималистских целях и аннексии территорий.

Он призвал к продолжению финансового и военного давления на Москву, чтобы Украина не оказалась в невыгодной позиции во время будущих дипломатических встреч. Также президент раскритиковал планы чешского правительства по сокращению бюджета спецслужб, назвав это рискованной авантюрой в условиях усиления российской разведывательной активности и гибридных угроз.

