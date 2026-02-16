Президент Чехії розкрив деталі закупівель снарядів для України та спроби корупції

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 8976 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 15023 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 15673 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 27235 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 24779 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 45807 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 25739 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29321 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35367 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38064 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 20644 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto16 лютого, 13:28 • 28653 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 19969 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має16 лютого, 14:49 • 10638 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 9184 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 7932 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 20007 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 27227 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 45803 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 81091 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Петр Павел
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Гуляйполе
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 3474 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 9226 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 20672 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 27884 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 31385 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-101

Президент Чехії розкрив деталі закупівель снарядів для України та спроби корупції

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Президент Чехії Петр Павел заявив, що навколо закупівель снарядів для України були спроби втручання, але корупції не зафіксовано. Чехія залучила 15 країн і поставила понад 4,4 мільйона боєприпасів.

Президент Чехії розкрив деталі закупівель снарядів для України та спроби корупції
Фото: Jiří Valtera/NKS Studios

Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю виданню Odkryto.cz заявив, що навколо масштабних закупівель снарядів для України виникали спроби неправомірного втручання, проте жодних фактів корупції зафіксовано не було. Про це пише УНН.

Деталі

Чеський лідер підкреслив, що ініціатива із закупівлі озброєння є критично важливою для виживання української армії, забезпечивши понад 50% усіх боєприпасів великого калібру, які Україна отримала з початку повномасштабного вторгнення.

Стійкість та прозорість закупівлі боєприпасів

Чеська Республіка залучила до програми близько 15 країн-союзників, організувавши логістичні ланцюжки та аудит для контролю за мільярдними інвестиціями. За словами президента, Чехія не лише надала початковий імпульс, а й застосувала унікальне ноу-хау для пошуку снарядів за розумними цінами по всьому світу в найкоротші терміни.

Чехія не продаватиме Україні легкі бойові літаки - спікер парламенту19.01.26, 15:03 • 4125 переглядiв

Станом на лютий 2026 року через цю ініціативу було поставлено понад 4,4 мільйона одиниць боєприпасів, що дозволило ЗСУ планувати ефективну оборону.

Спроби корупції точно будуть всюди, де задіяні великі гроші, але я переконаний, що ініціатива не мала фундаментальних помилок. Ми запросили найбільших донорів направити своїх аудиторів, і жоден із них не зафіксував порушень

– наголосив Павел.

Позиція щодо мирних переговорів та витрат на оборону

Петр Павел висловив скептицизм щодо швидкого досягнення компромісу з росією, зауваживши, що агресор досі наполягає на максималістських цілях та анексії територій.

Він закликав до продовження фінансового та військового тиску на москву, щоб Україна не опинилася у невигідній позиції під час майбутніх дипломатичних зустрічей. Також президент розкритикував плани чеського уряду щодо скорочення бюджету спецслужб, назвавши це ризикованою авантюрою в умовах посилення російської розвідувальної активності та гібридних загроз.

62% чехів підтримують продовження ініціативи щодо снарядів для України - опитування 15.02.26, 19:28 • 4638 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Кібератака
російська пропаганда
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Петр Павел
Чехія
Україна