Президент Чехії розкрив деталі закупівель снарядів для України та спроби корупції
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел заявив, що навколо закупівель снарядів для України були спроби втручання, але корупції не зафіксовано. Чехія залучила 15 країн і поставила понад 4,4 мільйона боєприпасів.
Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю виданню Odkryto.cz заявив, що навколо масштабних закупівель снарядів для України виникали спроби неправомірного втручання, проте жодних фактів корупції зафіксовано не було. Про це пише УНН.
Деталі
Чеський лідер підкреслив, що ініціатива із закупівлі озброєння є критично важливою для виживання української армії, забезпечивши понад 50% усіх боєприпасів великого калібру, які Україна отримала з початку повномасштабного вторгнення.
Стійкість та прозорість закупівлі боєприпасів
Чеська Республіка залучила до програми близько 15 країн-союзників, організувавши логістичні ланцюжки та аудит для контролю за мільярдними інвестиціями. За словами президента, Чехія не лише надала початковий імпульс, а й застосувала унікальне ноу-хау для пошуку снарядів за розумними цінами по всьому світу в найкоротші терміни.
Станом на лютий 2026 року через цю ініціативу було поставлено понад 4,4 мільйона одиниць боєприпасів, що дозволило ЗСУ планувати ефективну оборону.
Спроби корупції точно будуть всюди, де задіяні великі гроші, але я переконаний, що ініціатива не мала фундаментальних помилок. Ми запросили найбільших донорів направити своїх аудиторів, і жоден із них не зафіксував порушень
Позиція щодо мирних переговорів та витрат на оборону
Петр Павел висловив скептицизм щодо швидкого досягнення компромісу з росією, зауваживши, що агресор досі наполягає на максималістських цілях та анексії територій.
Він закликав до продовження фінансового та військового тиску на москву, щоб Україна не опинилася у невигідній позиції під час майбутніх дипломатичних зустрічей. Також президент розкритикував плани чеського уряду щодо скорочення бюджету спецслужб, назвавши це ризикованою авантюрою в умовах посилення російської розвідувальної активності та гібридних загроз.
