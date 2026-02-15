62% чехів підтримують продовження ініціативи щодо снарядів для України - опитування

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13498 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 17955 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 17513 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 19017 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 50063 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 40670 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 38526 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 30939 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 29521 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24841 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4.1м/с
94%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островахVideo15 лютого, 09:03 • 7324 перегляди
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор15 лютого, 09:30 • 10223 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами15 лютого, 10:10 • 14814 перегляди
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас15 лютого, 11:01 • 10121 перегляди
У торговому центрі Харкова чоловік зірвався з непрацюючого ескалатора11:38 • 5676 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
14:11 • 13493 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 90889 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 148170 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 81305 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 97771 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Європа
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 12675 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 21159 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 20199 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 23264 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 47712 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа

62% чехів підтримують продовження ініціативи щодо снарядів для України - опитування

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Опитування Kantar CZ показало, що 62% громадян Чехії підтримують продовження снарядної ініціативи для України. Лише 36% виступають проти цієї ініціативи.

62% чехів підтримують продовження ініціативи щодо снарядів для України - опитування

Продовження започаткованої Чехією снарядної ініціативи для України підтримують 62% чехів. Про це свідчать результати опитування агентства Kantar CZ, повідомляє České noviny, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 62% громадян Чехії підтримують продовження чеської ініціативи, а 36% – виступають проти. Ще 3% опитаних не змогли дати відповіді на запитання.

Як підкреслив аналітик Kantar CZ Павел Раноха, серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримують продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Серед прихильників керівних партій – дві третини виборців "Автомобілістів" схвалили б таке рішення. Таку ж  відповідь надали половина прихильників ANO та одна п’ята прихильників "Свободи і прямої демократії".

Опитування проводилося з 12 по 30 січня. Учасниками опитування стали 1200 громадян Чехії. 

Нагадаємо

Президенти України та Чехії Володимир Зеленський і Петер Павел обговорили військову підтримку України. Йшлося про постачання боєприпасів та участь Чехії в ініціативі PURL.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Чехія
Україна