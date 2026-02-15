62% чехів підтримують продовження ініціативи щодо снарядів для України - опитування
Київ • УНН
Опитування Kantar CZ показало, що 62% громадян Чехії підтримують продовження снарядної ініціативи для України. Лише 36% виступають проти цієї ініціативи.
Продовження започаткованої Чехією снарядної ініціативи для України підтримують 62% чехів. Про це свідчать результати опитування агентства Kantar CZ, повідомляє České noviny, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що 62% громадян Чехії підтримують продовження чеської ініціативи, а 36% – виступають проти. Ще 3% опитаних не змогли дати відповіді на запитання.
Як підкреслив аналітик Kantar CZ Павел Раноха, серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримують продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України.
Серед прихильників керівних партій – дві третини виборців "Автомобілістів" схвалили б таке рішення. Таку ж відповідь надали половина прихильників ANO та одна п’ята прихильників "Свободи і прямої демократії".
Опитування проводилося з 12 по 30 січня. Учасниками опитування стали 1200 громадян Чехії.
Нагадаємо
Президенти України та Чехії Володимир Зеленський і Петер Павел обговорили військову підтримку України. Йшлося про постачання боєприпасів та участь Чехії в ініціативі PURL.