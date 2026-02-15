$42.990.00
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
62% чехов поддерживают продолжение инициативы по снарядам для Украины - опрос

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Опрос Kantar CZ показал, что 62% граждан Чехии поддерживают продолжение снарядной инициативы для Украины. Только 36% выступают против этой инициативы.

62% чехов поддерживают продолжение инициативы по снарядам для Украины - опрос

Продолжение начатой Чехией снарядной инициативы для Украины поддерживают 62% чехов. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Kantar CZ, сообщает České noviny, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что 62% граждан Чехии поддерживают продолжение чешской инициативы, а 36% – выступают против. Еще 3% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Как подчеркнул аналитик Kantar CZ Павел Раноха, среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддерживают продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины.

Среди сторонников правящих партий – две трети избирателей "Автомобилистов" одобрили бы такое решение. Такой же ответ дали половина сторонников ANO и одна пятая сторонников "Свободы и прямой демократии".

Опрос проводился с 12 по 30 января. Участниками опроса стали 1200 граждан Чехии.

Напомним

Президенты Украины и Чехии Владимир Зеленский и Петр Павел обсудили военную поддержку Украины. Речь шла о поставках боеприпасов и участии Чехии в инициативе PURL.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Чешская Республика
Украина