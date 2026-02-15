62% чехов поддерживают продолжение инициативы по снарядам для Украины - опрос
Киев • УНН
Опрос Kantar CZ показал, что 62% граждан Чехии поддерживают продолжение снарядной инициативы для Украины. Только 36% выступают против этой инициативы.
Продолжение начатой Чехией снарядной инициативы для Украины поддерживают 62% чехов. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Kantar CZ, сообщает České noviny, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что 62% граждан Чехии поддерживают продолжение чешской инициативы, а 36% – выступают против. Еще 3% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
Как подчеркнул аналитик Kantar CZ Павел Раноха, среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддерживают продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины.
Среди сторонников правящих партий – две трети избирателей "Автомобилистов" одобрили бы такое решение. Такой же ответ дали половина сторонников ANO и одна пятая сторонников "Свободы и прямой демократии".
Опрос проводился с 12 по 30 января. Участниками опроса стали 1200 граждан Чехии.
Напомним
Президенты Украины и Чехии Владимир Зеленский и Петр Павел обсудили военную поддержку Украины. Речь шла о поставках боеприпасов и участии Чехии в инициативе PURL.