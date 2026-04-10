ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
3м/с
90%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Реклама
Актуальное
Техника
The New York Times
Отопление
Нефть марки Brent
Шахед-136

Марк Рютте назвал четыре страны, блокирующие вступление Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 2704 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Германия, Словакия, Венгрия и США тормозят членство Украины. При этом вопрос вступления не решат в ближайшее время.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал страны, которые тормозят вступление Украины в Североатлантический Альянс. Об этом он сказал после выступления в Институте Рональда Рейгана в США 9 апреля, передает УНН.

Детали

Этими странами являются Германия, Словакия, Венгрия и США. Рютте также отметил, что этот вопрос не будет решен в ближайшее время.

Не думаю, что сейчас это (членство Украины в Альянсе - ред.) находится на столе

- сказал Генсек НАТО.

Также Марк Рютте добавил: он не считает, что этот вопрос будет решен на коллективном уровне в ближайшее время.

Дополнительно

Во время того же выступления Генсек НАТО заявил, что главной преградой членства Украины в блоке являются именно политические факторы, а не военные или технические критерии. При этом Альянс продолжает поддерживать Украину и одновременно анализирует опыт полномасштабной войны.

Также он отметил, что война россии против Украины уже существенно повлияла на подходы НАТО к безопасности, обороне и военному планированию. В частности, речь идет о переоценке роли современных технологий, беспилотных систем и адаптивности армий к новым типам угроз.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления Дональда Трампа относительно НАТО. Он заявил, что слова президента США нанесли доверию к Альянсу больше вреда, чем российский диктатор владимир путин за многие годы.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Владимир Путин
Марк Рютте
Петр Павел
НАТО
Дональд Трамп
Германия
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина