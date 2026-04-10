Марк Рютте назвал четыре страны, блокирующие вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал страны, которые тормозят вступление Украины в Североатлантический Альянс. Об этом он сказал после выступления в Институте Рональда Рейгана в США 9 апреля, передает УНН.

Детали

Этими странами являются Германия, Словакия, Венгрия и США. Рютте также отметил, что этот вопрос не будет решен в ближайшее время.

Не думаю, что сейчас это (членство Украины в Альянсе - ред.) находится на столе - сказал Генсек НАТО.

Также Марк Рютте добавил: он не считает, что этот вопрос будет решен на коллективном уровне в ближайшее время.

Дополнительно

Во время того же выступления Генсек НАТО заявил, что главной преградой членства Украины в блоке являются именно политические факторы, а не военные или технические критерии. При этом Альянс продолжает поддерживать Украину и одновременно анализирует опыт полномасштабной войны.

Также он отметил, что война россии против Украины уже существенно повлияла на подходы НАТО к безопасности, обороне и военному планированию. В частности, речь идет о переоценке роли современных технологий, беспилотных систем и адаптивности армий к новым типам угроз.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления Дональда Трампа относительно НАТО. Он заявил, что слова президента США нанесли доверию к Альянсу больше вреда, чем российский диктатор владимир путин за многие годы.