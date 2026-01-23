$43.180.08
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 15950 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 29026 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 24393 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов
22 января, 14:44 • 22009 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18480 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18156 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35219 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16115 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16559 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Чешская Aero Vodochody предлагает Украине новейшие самолеты L-39 Skyfox вместо дефицитных L-159

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Чешский авиапроизводитель Aero Vodochody предлагает Украине новые реактивные самолеты L-39 Skyfox. Это произошло после того, как Чехия не смогла передать штурмовики L-159 из-за их критической важности для собственных ВВС.

Чешская Aero Vodochody предлагает Украине новейшие самолеты L-39 Skyfox вместо дефицитных L-159

Чешский авиапроизводитель Aero Vodochody выступил с предложением поставлять Украине свои новые реактивные самолеты L-39 Skyfox. Эта инициатива появилась после того, как официальная Прага признала невозможность передачи штурмовиков L-159, поскольку они остаются критически важными для собственных военно-воздушных сил Чехии. Об этом сообщает Radio Prague, пишет УНН.

Подробности

Президент Чехии Петр Павел недавно подтвердил, что Киев проявлял заинтересованность в приобретении самолетов L-159. Однако, поскольку производство этой модели прекращено, а имеющиеся борта находятся на боевом дежурстве, производитель предложил более современную альтернативу - L-39 Skyfox.

"Пообещав Украине самолеты, президент повел себя как слон в посудной лавке": почему глава МИД Чехии раскритиковал Павела

Aero Vodochody отмечает, что Skyfox значительно дешевле в эксплуатации и идеально подходит для широкого спектра задач, стоящих перед ВСУ.

Многофункциональность и борьба с дронами

По заявлению компании, L-39 Skyfox может эффективно использоваться не только для подготовки пилотов к полетам на современных истребителях, но и для легких боевых миссий. В частности, производитель делает ставку на возможности самолета в операциях по перехвату беспилотников, что является чрезвычайно актуальным для защиты украинского воздушного пространства. Skyfox оснащен современной авионикой и двигателем, что обеспечивает высокую надежность при выполнении сложных маневров. 

Чехия отказывается продавать Украине штурмовики L-159, "они нужнее чешской армии" – премьер Бабиш

Степан Гафтко

