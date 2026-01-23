Чешская Aero Vodochody предлагает Украине новейшие самолеты L-39 Skyfox вместо дефицитных L-159

Чешский авиапроизводитель Aero Vodochody выступил с предложением поставлять Украине свои новые реактивные самолеты L-39 Skyfox. Эта инициатива появилась после того, как официальная Прага признала невозможность передачи штурмовиков L-159, поскольку они остаются критически важными для собственных военно-воздушных сил Чехии. Об этом сообщает Radio Prague, пишет УНН.

Подробности

Президент Чехии Петр Павел недавно подтвердил, что Киев проявлял заинтересованность в приобретении самолетов L-159. Однако, поскольку производство этой модели прекращено, а имеющиеся борта находятся на боевом дежурстве, производитель предложил более современную альтернативу - L-39 Skyfox.

Aero Vodochody отмечает, что Skyfox значительно дешевле в эксплуатации и идеально подходит для широкого спектра задач, стоящих перед ВСУ.

Многофункциональность и борьба с дронами

По заявлению компании, L-39 Skyfox может эффективно использоваться не только для подготовки пилотов к полетам на современных истребителях, но и для легких боевых миссий. В частности, производитель делает ставку на возможности самолета в операциях по перехвату беспилотников, что является чрезвычайно актуальным для защиты украинского воздушного пространства. Skyfox оснащен современной авионикой и двигателем, что обеспечивает высокую надежность при выполнении сложных маневров.

