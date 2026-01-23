$43.180.08
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 14334 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 27178 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 23454 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 21571 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18313 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 18046 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 34975 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16073 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16525 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Чеська Aero Vodochody пропонує Україні новітні літаки L-39 Skyfox замість дефіцитних L-159

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Чеський авіавиробник Aero Vodochody пропонує Україні нові реактивні літаки L-39 Skyfox. Це сталося після того, як Чехія не змогла передати штурмовики L-159 через їхню критичну важливість для власних ВПС.

Чеський авіавиробник Aero Vodochody виступив із пропозицією постачати Україні свої нові реактивні літаки L-39 Skyfox. Ця ініціатива з'явилася після того, як офіційна Прага визнала неможливість передачі штурмовиків L-159, оскільки вони залишаються критично важливими для власних військово-повітряних сил Чехії. Про це повідомляє Radio Prague, пише УНН.

Деталі

Президент Чехії Петр Павел нещодавно підтвердив, що Київ виявляв зацікавленість у придбанні літаків L-159. Проте, оскільки виробництво цієї моделі припинено, а наявні борти перебувають на бойовому чергуванні, виробник запропонував сучаснішу альтернативу - L-39 Skyfox.

"Пообіцявши Україні літаки, президент повівся як слон у крамниці посуду": чому глава МЗС Чехії розкритикував Павла18.01.26, 15:25 • 10911 переглядiв

Aero Vodochody зазначає, що Skyfox є значно дешевшим в експлуатації та ідеально підходить для широкого спектра завдань, що стоять перед ЗСУ.

Багатофункціональність та боротьба з дронами

За заявою компанії, L-39 Skyfox може ефективно використовуватися не лише для підготовки пілотів до польотів на сучасних винищувачах, а й для легких бойових місій. Зокрема, виробник робить ставку на можливості літака в операціях із перехоплення безпілотників, що є надзвичайно актуальним для захисту українського повітряного простору. Skyfox оснащений сучасною авіонікою та двигуном, що забезпечує високу надійність при виконанні складних маневрів. 

Чехія відмовляється продавати Україні штурмовики L-159, "вони потрібніші чеській армії" – прем'єр Бабіш20.01.26, 22:56 • 5897 переглядiв

