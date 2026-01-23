Чеська Aero Vodochody пропонує Україні новітні літаки L-39 Skyfox замість дефіцитних L-159

Чеський авіавиробник Aero Vodochody виступив із пропозицією постачати Україні свої нові реактивні літаки L-39 Skyfox. Ця ініціатива з'явилася після того, як офіційна Прага визнала неможливість передачі штурмовиків L-159, оскільки вони залишаються критично важливими для власних військово-повітряних сил Чехії. Про це повідомляє Radio Prague, пише УНН.

Деталі

Президент Чехії Петр Павел нещодавно підтвердив, що Київ виявляв зацікавленість у придбанні літаків L-159. Проте, оскільки виробництво цієї моделі припинено, а наявні борти перебувають на бойовому чергуванні, виробник запропонував сучаснішу альтернативу - L-39 Skyfox.

Aero Vodochody зазначає, що Skyfox є значно дешевшим в експлуатації та ідеально підходить для широкого спектра завдань, що стоять перед ЗСУ.

Багатофункціональність та боротьба з дронами

За заявою компанії, L-39 Skyfox може ефективно використовуватися не лише для підготовки пілотів до польотів на сучасних винищувачах, а й для легких бойових місій. Зокрема, виробник робить ставку на можливості літака в операціях із перехоплення безпілотників, що є надзвичайно актуальним для захисту українського повітряного простору. Skyfox оснащений сучасною авіонікою та двигуном, що забезпечує високу надійність при виконанні складних маневрів.

