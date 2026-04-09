Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациентаPhoto
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйцаPhoto
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
Трамп за несколько недель навредил НАТО больше, чем путин за несколько лет - президент Чехии

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления Дональда Трампа относительно Альянса. Слова политика нанесли коллективной обороне больше вреда, чем действия кремля.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что недавние слова президента США Дональда Трампа о сомнениях в роли НАТО нанесли доверию к Альянсу больше вреда, чем диктатор рф владимир путин за многие годы. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Во время выступления на мероприятии в Карловом университете в Праге Павел — генерал НАТО в отставке и бывший глава военного комитета НАТО — подчеркнул, что Альянс построен на принципах сдерживания и коллективной обороны.

"Как только мы начнем ставить под сомнение Альянс как единое образование, готовое действовать вместе и очень решительно, его роль будет утрачена", — сказал президент Чехии.

И заметил: "Надо сказать, что Дональд Трамп за последние несколько недель сделал больше для снижения доверия к Альянсу, чем владимир путин за многие годы. Это, конечно, не является хорошей новостью".

Критика Трампа, очевидно, не учитывает тот факт, что НАТО является оборонительным союзом, а "не альянсом, который автоматически будет помогать в войнах, ведущихся вне его пределов

- отметил Петр Павел.

