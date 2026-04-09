Трамп за несколько недель навредил НАТО больше, чем путин за несколько лет - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что недавние слова президента США Дональда Трампа о сомнениях в роли НАТО нанесли доверию к Альянсу больше вреда, чем диктатор рф владимир путин за многие годы. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Во время выступления на мероприятии в Карловом университете в Праге Павел — генерал НАТО в отставке и бывший глава военного комитета НАТО — подчеркнул, что Альянс построен на принципах сдерживания и коллективной обороны.

"Как только мы начнем ставить под сомнение Альянс как единое образование, готовое действовать вместе и очень решительно, его роль будет утрачена", — сказал президент Чехии.

И заметил: "Надо сказать, что Дональд Трамп за последние несколько недель сделал больше для снижения доверия к Альянсу, чем владимир путин за многие годы. Это, конечно, не является хорошей новостью".

Критика Трампа, очевидно, не учитывает тот факт, что НАТО является оборонительным союзом, а "не альянсом, который автоматически будет помогать в войнах, ведущихся вне его пределов - отметил Петр Павел.

