Трамп за несколько недель навредил НАТО больше, чем путин за несколько лет - президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления Дональда Трампа относительно Альянса. Слова политика нанесли коллективной обороне больше вреда, чем действия кремля.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что недавние слова президента США Дональда Трампа о сомнениях в роли НАТО нанесли доверию к Альянсу больше вреда, чем диктатор рф владимир путин за многие годы. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Во время выступления на мероприятии в Карловом университете в Праге Павел — генерал НАТО в отставке и бывший глава военного комитета НАТО — подчеркнул, что Альянс построен на принципах сдерживания и коллективной обороны.
"Как только мы начнем ставить под сомнение Альянс как единое образование, готовое действовать вместе и очень решительно, его роль будет утрачена", — сказал президент Чехии.
И заметил: "Надо сказать, что Дональд Трамп за последние несколько недель сделал больше для снижения доверия к Альянсу, чем владимир путин за многие годы. Это, конечно, не является хорошей новостью".
Критика Трампа, очевидно, не учитывает тот факт, что НАТО является оборонительным союзом, а "не альянсом, который автоматически будет помогать в войнах, ведущихся вне его пределов
