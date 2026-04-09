Рютте: Трамп разочарован отказом НАТО воевать против Ирана - The Guardian

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп "явно разочарован" отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.

Отмечается, что Рютте высоко оценил "очень откровенные" переговоры, но отказался сказать, обсуждал ли президент потенциальный выход из альянса.

Рютте отказался напрямую сказать, артикулировал ли Трамп свою угрозу выхода из военного альянса из-за войны с Ираном, но назвал обмен репликами "очень откровенной, очень открытой" дискуссией между "двумя хорошими друзьями" - говорится в статье.

Издание указывает, что встреча между Трампом и Рютте состоялась в деликатный момент, менее чем через день после того, как США и Иран договорились о двухнедельном соглашении о прекращении огня, которое включает открытие Ормузского пролива.

"Он четко сказал мне, что думает о том, что произошло в течение последних нескольких недель", - сказал Рютте, отказавшись отвечать на конкретные вопросы о том, выражал ли Трамп желание выхода США из НАТО.

Между тем президент США после встречи с Рютте написал в соцсети Truth Social: "НАТО не было здесь, когда они были нам нужны, и их не будет, если они нам снова будут нужны".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп, вероятно, поднимет вопрос о возможном выходе США из НАТО на встрече с генсеком альянса Марком Рютте.

