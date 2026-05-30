Почти 300 боев произошло за сутки 29 мая - Генштаб

За прошедшие сутки 29 мая на линии фронта произошло 291 боевое столкновение. Противник нанес один ракетный удар с применением семи ракет, совершил 91 авиационный удар, сбросив 277 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне применили 8549 дронов-камикадзе и совершили 2807 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 53 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, три артиллерийские системы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, девять районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта противника.

Потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также обезврежены два танка, семь боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, четыре наземных робототехнических комплекса, 1781 беспилотный летательный аппарат, шесть ракет, 483 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 64 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанск и в сторону Терновой, Избицкого.

На Купянском направлении украинские защитники остановили восемь попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новоплатоновка, Новоосиново и в районах Боровской Андреевки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг 12 раз пытался вклиниться в украинскую оборону в сторону Лимана, Дробышево, Шейковки, Озерного, Глущенково.

На Славянском направлении противник штурмовал три раза в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг проводил три наступательных действия в районах населенных пунктов Никифоровка, Приволье и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Роскошного.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Дорожное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Злагода, Терновое и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 40 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Еленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Воздвижевки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Щербаки, Плавни и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.

россияне ударили по промзоне Запорожья и тяжело ранили мужчину - Федоров