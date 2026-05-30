Почти 300 боев произошло за сутки 29 мая - Генштаб

$44.270.0351.440.11
ukenru
29 мая, 14:16 • 40988 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 53872 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 40312 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 42708 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 58916 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 66694 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 67844 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 90084 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 70922 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49940 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
90%
745мм
Популярные новости
В Полтавской области из-за атаки дронов пострадали два человека, повреждены дома29 мая, 21:08 • 12957 просмотра
Голодовка мигрантов в центре ICE в Ньюарке продолжается, у стен учреждения не утихают протестыPhoto29 мая, 22:58 • 3326 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 13925 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили 70 артсистемPhoto04:07 • 12145 просмотра
Иран мог сбить американский F-15 китайской ракетой — NBC News04:31 • 6510 просмотра
публикации
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 13980 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 26276 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 29132 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 30992 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины29 мая, 14:16 • 40988 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Джон Ф. Кеннеди
Ишак Дар
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Вашингтон
Крым
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 25864 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 42501 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 48129 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 58065 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 109237 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Беспилотный летательный аппарат

Почти 300 боев произошло за сутки 29 мая - Генштаб

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

За сутки произошло 291 боевое столкновение, враг потерял 1430 человек. ВСУ поразили пункт управления и девять районов сосредоточения живой силы противника.

Почти 300 боев произошло за сутки 29 мая - Генштаб

За прошедшие сутки 29 мая на линии фронта произошло 291 боевое столкновение. Противник нанес один ракетный удар с применением семи ракет, совершил 91 авиационный удар, сбросив 277 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне применили 8549 дронов-камикадзе и совершили 2807 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 53 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, три артиллерийские системы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, девять районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта противника.

Потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также обезврежены два танка, семь боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, четыре наземных робототехнических комплекса, 1781 беспилотный летательный аппарат, шесть ракет, 483 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 64 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанск и в сторону Терновой, Избицкого.

На Купянском направлении украинские защитники остановили восемь попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новоплатоновка, Новоосиново и в районах Боровской Андреевки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг 12 раз пытался вклиниться в украинскую оборону в сторону Лимана, Дробышево, Шейковки, Озерного, Глущенково.

На Славянском направлении противник штурмовал три раза в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг проводил три наступательных действия в районах населенных пунктов Никифоровка, Приволье и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Роскошного.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Дорожное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Злагода, Терновое и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 40 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Еленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Воздвижевки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Щербаки, Плавни и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.

россияне ударили по промзоне Запорожья и тяжело ранили мужчину - Федоров30.05.26, 08:13 • 1758 просмотров

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина