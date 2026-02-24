В Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

Правоохранительные органы Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента страны Александара Вучича. Об этом сообщили в сербском министерстве внутренних дел, передает УНН.

По данным МВД Республики Сербия, задержанными оказались двое мужчин, 1975 и 1983 годов рождения, жители города Кралево, расположенного в центре страны.

Их подозревают в совершении уголовного правонарушения, связанного с подготовкой действий против конституционного строя и безопасности Сербии, а также в нападении на конституционный строй страны. Также их подозревают в подготовке нападения на сотрудников сербского министерства внутренних дел.

В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года они сговорились насильственным путем изменить конституционный строй Республики Сербия и свергнуть высшие государственные органы, путем организации приобретения оружия и нападения на жизнь и личность Президента Республики Сербия, его жену и детей, с целью лишения их жизни, а также нападения на сотрудников Министерства внутренних дел Республики Сербия с целью причинения им телесных повреждений