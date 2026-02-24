В Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

$43.300.02
51.010.09
ukenru
08:32 • 296 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 2598 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 5958 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 17843 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 37149 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 29639 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 29332 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23084 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 16666 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 14270 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.3м/с
85%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23 февраля, 23:22 • 16640 просмотра
Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возрослоPhoto24 февраля, 00:34 • 11058 просмотра
На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен24 февраля, 01:09 • 6644 просмотра
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 13190 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 10700 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 33026 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 53490 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 57026 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 149837 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 158836 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Блогеры
Актуальные места
Украина
Николаев
Соединённые Штаты
Львов
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 17820 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 15732 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 16675 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 69538 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 69721 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Шахед-136

В Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Правоохранительные органы Сербии задержали двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента Александара Вучича и его семью. Их обвиняют в сговоре с целью насильственного изменения конституционного строя и нападения на сотрудников МВД.

В Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

Правоохранительные органы Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента страны Александара Вучича. Об этом сообщили в сербском министерстве внутренних дел, передает УНН.

Детали

По данным МВД Республики Сербия, задержанными оказались двое мужчин, 1975 и 1983 годов рождения, жители города Кралево, расположенного в центре страны.

Их подозревают в совершении уголовного правонарушения, связанного с подготовкой действий против конституционного строя и безопасности Сербии, а также в нападении на конституционный строй страны. Также их подозревают в подготовке нападения на сотрудников сербского министерства внутренних дел.

В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года они сговорились насильственным путем изменить конституционный строй Республики Сербия и свергнуть высшие государственные органы, путем организации приобретения оружия и нападения на жизнь и личность Президента Республики Сербия, его жену и детей, с целью лишения их жизни, а также нападения на сотрудников Министерства внутренних дел Республики Сербия с целью причинения им телесных повреждений

- говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержанные будут содержаться под стражей до 48 часов.

Напомним

В ноябре прошлого года президент Сербии Александар Вучич предложил провести досрочные парламентские выборы как способ стабилизации внутренней ситуации после массовых протестов.

Евгений Устименко

ПолитикаКриминал и ЧПНовости Мира
Александр Вучич
Сербия