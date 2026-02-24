У Сербії затримали підозрюваних у підготовці замаху на президента Вучича

$43.300.02
51.010.09
ukenru
08:32 • 656 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 3056 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 6338 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 18005 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 37283 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 29709 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29390 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23112 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 16689 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 14282 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.3м/с
85%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23 лютого, 23:22 • 16720 перегляди
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зрослаPhoto24 лютого, 00:34 • 11142 перегляди
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень24 лютого, 01:09 • 6792 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 13266 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 10791 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 33184 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 53644 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 57165 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 149970 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 158971 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Блогери
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 17900 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 15804 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 16739 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 35484 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 69613 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Іскандер (ОТРК)
Опалення

У Сербії затримали підозрюваних у підготовці замаху на президента Вучича

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Правоохоронні органи Сербії затримали двох чоловіків за підозрою у підготовці замаху на президента Александара Вучича та його родину. Їх звинувачують у змові з метою насильницької зміни конституційного ладу та нападу на співробітників МВС.

У Сербії затримали підозрюваних у підготовці замаху на президента Вучича

Правоохоронні органи Сербії затримали підозрюваних в підготовці замаху на президента країни Александара Вучича. Про це повідомили в сербському міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.

Деталі

За даними МВС Республіки Сербія, затриманими виявились двоє чоловіків, 1975 і 1983 років народження, жителі міста Кралєво, що розташоване у центрі країни.

Їх підозрюють в вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з підготовкою дій проти конституційного ладу та безпеки Сербії, а також у нападі на конституційний лад країни. Також їх підозрюють в підготовці нападу на працівників сербського міністерства внутрішніх справ.

В період з грудня 2025 року по лютий 2026 року вони змовилися насильницьким шляхом змінити конституційний лад Республіки Сербія і повалити вищі державні органи, шляхом організації придбання зброї та нападу на життя і особу Президента Республіки Сербія, його дружину та дітей, з метою позбавлення їх життя, а також нападу на співробітників Міністерства внутрішніх справ Республіки Сербія з метою заподіяння їм тілесних ушкоджень

- йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що затримані будуть утримуватися під вартою до 48 годин.

Нагадаємо

У листопаді минулого року президент Сербії Александар Вучич запропонував провести дострокові парламентські вибори як спосіб стабілізації внутрішньої ситуації після масових протестів.

Євген Устименко

ПолітикаКриміналСвіт
Александар Вучич
Сербія