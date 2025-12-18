"Больше не пригоден к полетам": самолет премьера Словакии Роберта Фицо поврежден в Брюсселе

$42.340.15
49.630.04
ukenru
17 декабря, 20:01 • 17659 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 32736 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 35836 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 59698 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 36494 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 27801 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25034 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22854 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19582 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 29085 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
84%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали17 декабря, 22:21 • 17730 просмотра
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО02:05 • 16237 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане03:02 • 16826 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации03:27 • 19436 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23 • 15698 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 28231 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 26628 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 23548 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 59712 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 45845 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Виктор Орбан
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Вашингтон
Бельгия
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 12347 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 12484 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 20012 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 26112 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 60683 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Audi Q5

"Больше не пригоден к полетам": самолет премьера Словакии Роберта Фицо поврежден в Брюсселе

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо был поврежден в аэропорту Брюсселя, что сделало его непригодным для полетов. Фицо также выразил поддержку президенту Сербии Александару Вучичу, который не посетил саммит, протестуя против несправедливого отношения ЕС к Сербии.

"Больше не пригоден к полетам": самолет премьера Словакии Роберта Фицо поврежден в Брюсселе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался в соцсетях на повреждение его самолета в аэропорту Брюсселя. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень хорошо. В аэропорту транспортное средство с лестницей повредило наш самолет настолько, что он больше не пригоден к полетам, и нам пришлось оставить его здесь

- написал он.

Фицо добавил, что в таком же скептическом настроении прошла вечерняя встреча со странами Западных Балкан, стремящимися к членству в ЕС. В первую очередь, речь идет о Сербии.

Словацкий премьер-министр выразил поддержку сербскому президенту Александару Вучичу, который "намеренно не посетил этот саммит". По словам Фицо, отказ Вучича приехать на саммит имел целью выразить протест против "несправедливого отношения к Сербии со стороны институтов ЕС".

Двойные стандарты - типичная черта европейской политики. С одной стороны, крупные игроки проталкивают Украину в ЕС, хотя она абсолютно не готова; с другой стороны, Сербии не позволяют вступить в Союз, потому что она слишком горда, самоуверенна и суверенна

- заявил Фицо.

Напомним

Еще в ноябре текущего года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского "мирного плана" по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Александр Вучич
Роберт Фицо
Сербия
Брюссель
Украина