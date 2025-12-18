Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался в соцсетях на повреждение его самолета в аэропорту Брюсселя. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень хорошо. В аэропорту транспортное средство с лестницей повредило наш самолет настолько, что он больше не пригоден к полетам, и нам пришлось оставить его здесь - написал он.

Фицо добавил, что в таком же скептическом настроении прошла вечерняя встреча со странами Западных Балкан, стремящимися к членству в ЕС. В первую очередь, речь идет о Сербии.

Словацкий премьер-министр выразил поддержку сербскому президенту Александару Вучичу, который "намеренно не посетил этот саммит". По словам Фицо, отказ Вучича приехать на саммит имел целью выразить протест против "несправедливого отношения к Сербии со стороны институтов ЕС".

Двойные стандарты - типичная черта европейской политики. С одной стороны, крупные игроки проталкивают Украину в ЕС, хотя она абсолютно не готова; с другой стороны, Сербии не позволяют вступить в Союз, потому что она слишком горда, самоуверенна и суверенна - заявил Фицо.

Напомним

Еще в ноябре текущего года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского "мирного плана" по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем.