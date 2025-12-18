"Більше не придатний до польотів": літак прем'єра Словаччини Роберта Фіцо пошкоджено в Брюсселі

$42.340.15
49.630.04
ukenru
17 грудня, 20:01 • 17677 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 32785 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 35878 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 59777 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 36536 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 27817 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25047 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22857 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19583 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 29086 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
84%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували17 грудня, 22:21 • 17730 перегляди
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО02:05 • 16237 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані03:02 • 16826 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації03:27 • 19436 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника04:23 • 15698 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 28264 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 26660 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 23575 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 59778 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 45874 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Віктор Орбан
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Вашингтон
Бельгія
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 12362 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 12497 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 20024 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 26125 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 60696 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Audi Q5

"Більше не придатний до польотів": літак прем'єра Словаччини Роберта Фіцо пошкоджено в Брюсселі

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Літак прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо був пошкоджений в аеропорту Брюсселя, що зробило його непридатним для польотів. Фіцо також висловив підтримку президенту Сербії Александару Вучичу, який не відвідав саміт, протестуючи проти несправедливого ставлення ЄС до Сербії.

"Більше не придатний до польотів": літак прем'єра Словаччини Роберта Фіцо пошкоджено в Брюсселі

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився в соцмережах на пошкодження його літака в аеропорту Брюсселя. Про це він повідомив в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Вимогливий саміт у Брюсселі розпочався не дуже добре. В аеропорту транспортний засіб зі сходами пошкодив наш літак настільки, що він більше не придатний до польотів, і нам довелося залишити його тут

- написав він.

Фіцо додав, що у такому ж скептичному настрої пройшла вечірня зустріч із країнами Західних Балкан, які прагнуть членства в ЄС. В першу чергу, йдеться про Сербію.

Словацький прем’єр-міністр висловив підтримку сербському президенту Александару Вучичу, який "навмисно не відвідав цей саміт". За словами Фіцо, відмова Вучича приїхати на саміт мала на меті висловити протест проти "несправедливого ставлення до Сербії з боку інституцій ЄС".

Подвійні стандарти - типова риса європейської політики. З одного боку, великі гравці проштовхують Україну до ЄС, хоча вона абсолютно не готова; з іншого боку, Сербії не дозволяють вступити до Союзу, бо вона надто горда, самовпевнена та суверенна

- заявив Фіцо.

Нагадаємо

Ще у листопаді поточного року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку американського "мирного плану" щодо України, вважаючи, що росія вийде з нього переможцем.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Александар Вучич
Роберт Фіцо
Сербія
Брюссель
Україна