Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився в соцмережах на пошкодження його літака в аеропорту Брюсселя. Про це він повідомив в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Вимогливий саміт у Брюсселі розпочався не дуже добре. В аеропорту транспортний засіб зі сходами пошкодив наш літак настільки, що він більше не придатний до польотів, і нам довелося залишити його тут - написав він.

Фіцо додав, що у такому ж скептичному настрої пройшла вечірня зустріч із країнами Західних Балкан, які прагнуть членства в ЄС. В першу чергу, йдеться про Сербію.

Словацький прем’єр-міністр висловив підтримку сербському президенту Александару Вучичу, який "навмисно не відвідав цей саміт". За словами Фіцо, відмова Вучича приїхати на саміт мала на меті висловити протест проти "несправедливого ставлення до Сербії з боку інституцій ЄС".

Подвійні стандарти - типова риса європейської політики. З одного боку, великі гравці проштовхують Україну до ЄС, хоча вона абсолютно не готова; з іншого боку, Сербії не дозволяють вступити до Союзу, бо вона надто горда, самовпевнена та суверенна - заявив Фіцо.

Нагадаємо

Ще у листопаді поточного року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку американського "мирного плану" щодо України, вважаючи, що росія вийде з нього переможцем.