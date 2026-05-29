Катар потратил $20 млрд и получил зависимость: Штилерман объяснил, зачем Украине собственная ПВО

$44.270.0351.440.11
ukenru
04:27 • 17097 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 42919 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 47157 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 77896 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 60784 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 45854 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 40785 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 20902 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 19397 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 14169 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4м/с
57%
748мм
Популярные новости
ООН предупреждает, что война в Украине может выйти из-под контроля29 мая, 00:57 • 37586 просмотра
ФИФА попала под расследование из-за завышенных цен на билеты на Чемпионат мира-202605:05 • 5900 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto06:47 • 18622 просмотра
Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде07:21 • 7802 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 15236 просмотра
публикации
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей10:14 • 1314 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 15238 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto06:47 • 18624 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 60008 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 62363 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Марк Рютте
Никушор Дан
Кайя Каллас
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Румыния
Государственная граница Украины
Запорожье
Одесса
Реклама
УНН Lite
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 5828 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 35528 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 44588 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 97168 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 71839 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Грибы

Катар потратил $20 млрд и получил зависимость: Штилерман объяснил, зачем Украине собственная ПВО

Киев • УНН

 • 2292 просмотра

Украина создает антибаллистический щит Freya и ракетную систему FP-9. Это обеспечит полный суверенитет в сфере безопасности и сдерживания агрессора.

Катар потратил $20 млрд и получил зависимость: Штилерман объяснил, зачем Украине собственная ПВО

Украина работает над созданием принципиально новой системы противовоздушной обороны, которая должна не только перехватывать баллистические ракеты, но и гарантировать государству полную независимость в вопросах безопасности. Речь идет о проекте Freya – украинской концепции панъевропейского антибаллистического щита нового поколения, основанного на открытой архитектуре и собственных технологиях перехвата. Об этом рассказал совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, пишет УНН.

Мы сейчас в войне, нам очень важно сделать некоторые проекты, которые дадут нам возможность победы в этой войне, а самое главное – дадут возможность спокойно прожить следующую зиму

- пояснил Штилерман в интервью.

По его словам, война продемонстрировала главный урок как для Украины, так и для всей Европы: без собственной ПВО ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности. Штилерман подчеркнул, что речь идет прежде всего о системе противовоздушной обороны, способной эффективно перехватывать баллистические угрозы, разрешение на использование которой не нужно просить у партнеров.

Ключевая особенность украинского проекта Freya заключается в его независимости от внешнего контроля. Денис Штилерман отмечает, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель фактически сохраняют контроль над критическими элементами системы.

Freya – это о перехвате баллистики. Мы предложили панъевропейский антибаллистический щит на базе нашего перехватчика и на базе открытой архитектуры и программного решения, которое будет доказывать энд-юзеру, что это решение никогда не может быть выключено ни заводом-изготовителем, ни компанией, которая им это продала, ни страной, которая им это продала

- пояснил он.

Фактически речь идет о новой философии вооружения: не просто покупке системы безопасности, а получении полного суверенитета над ней.

В качестве примера рисков зависимости от иностранных систем Штилерман привел историю Катара, который инвестировал десятки миллиардов долларов в закупку американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Вы можете вложить как Катар 20 миллиардов (долларов – ред.) в собственную безопасность, накупить "Патриотов", и в один день, когда будет летать израильская авиация, уничтожить лидеров ХАМАС (исламистская военизированная группировка – ред.), ваши радары будут просто дистанционно выключены. Прилетит израильская авиация, уничтожит лидеров ХАМАСа. Лидеры ХАМАСа – это очень плохие люди, их нужно было уничтожить. Но страна вложила 20 миллиардов в собственную противовоздушную оборону, что она получила? Полную зависимость

- отметил конструктор.

По его словам, даже самые современные системы ПВО не гарантируют реальной независимости, если страна не контролирует программное обеспечение, архитектуру и критические элементы управления.

Этот пример стал одним из факторов, почему Украина сейчас делает ставку именно на собственную ПВО и перехват баллистики.

Штилерман также добавил, что параллельно с проектом Freya в Украине ведется работа над новой баллистической системой FP-9, способной наносить удары по целям на территории россии на высокой скорости и с минимальными шансами на перехват.

По его словам, речь идет не только об ответе на российские атаки, но и о создании нового баланса сдерживания. "Мы можем поразить 10, 20, 30 объектов одновременно на территории Москвы и выйти на такой пакт: вы не трогаете нашу гражданскую инфраструктуру, а мы не трогаем вашу", – заявил он.

Такой подход позволит одновременно защищать украинское небо и создавать для врага риск неотвратимого ответа.

Напомним

Ранее Штилерман заявил, что украинский аналог Patriot может начать перехват  баллистики рф до конца года. Проект Freya уже поддержали Германия, Франция и Норвегия.

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологии
Fire Point
Денис Штилерман
Военное положение
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Франция
Норвегия
Катар
Германия
Украина