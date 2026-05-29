Катар потратил $20 млрд и получил зависимость: Штилерман объяснил, зачем Украине собственная ПВО

Украина работает над созданием принципиально новой системы противовоздушной обороны, которая должна не только перехватывать баллистические ракеты, но и гарантировать государству полную независимость в вопросах безопасности. Речь идет о проекте Freya – украинской концепции панъевропейского антибаллистического щита нового поколения, основанного на открытой архитектуре и собственных технологиях перехвата. Об этом рассказал совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, пишет УНН.

Мы сейчас в войне, нам очень важно сделать некоторые проекты, которые дадут нам возможность победы в этой войне, а самое главное – дадут возможность спокойно прожить следующую зиму - пояснил Штилерман в интервью.

По его словам, война продемонстрировала главный урок как для Украины, так и для всей Европы: без собственной ПВО ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности. Штилерман подчеркнул, что речь идет прежде всего о системе противовоздушной обороны, способной эффективно перехватывать баллистические угрозы, разрешение на использование которой не нужно просить у партнеров.

Ключевая особенность украинского проекта Freya заключается в его независимости от внешнего контроля. Денис Штилерман отмечает, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель фактически сохраняют контроль над критическими элементами системы.

Freya – это о перехвате баллистики. Мы предложили панъевропейский антибаллистический щит на базе нашего перехватчика и на базе открытой архитектуры и программного решения, которое будет доказывать энд-юзеру, что это решение никогда не может быть выключено ни заводом-изготовителем, ни компанией, которая им это продала, ни страной, которая им это продала - пояснил он.

Фактически речь идет о новой философии вооружения: не просто покупке системы безопасности, а получении полного суверенитета над ней.

В качестве примера рисков зависимости от иностранных систем Штилерман привел историю Катара, который инвестировал десятки миллиардов долларов в закупку американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Вы можете вложить как Катар 20 миллиардов (долларов – ред.) в собственную безопасность, накупить "Патриотов", и в один день, когда будет летать израильская авиация, уничтожить лидеров ХАМАС (исламистская военизированная группировка – ред.), ваши радары будут просто дистанционно выключены. Прилетит израильская авиация, уничтожит лидеров ХАМАСа. Лидеры ХАМАСа – это очень плохие люди, их нужно было уничтожить. Но страна вложила 20 миллиардов в собственную противовоздушную оборону, что она получила? Полную зависимость - отметил конструктор.

По его словам, даже самые современные системы ПВО не гарантируют реальной независимости, если страна не контролирует программное обеспечение, архитектуру и критические элементы управления.

Этот пример стал одним из факторов, почему Украина сейчас делает ставку именно на собственную ПВО и перехват баллистики.

Штилерман также добавил, что параллельно с проектом Freya в Украине ведется работа над новой баллистической системой FP-9, способной наносить удары по целям на территории россии на высокой скорости и с минимальными шансами на перехват.

По его словам, речь идет не только об ответе на российские атаки, но и о создании нового баланса сдерживания. "Мы можем поразить 10, 20, 30 объектов одновременно на территории Москвы и выйти на такой пакт: вы не трогаете нашу гражданскую инфраструктуру, а мы не трогаем вашу", – заявил он.

Такой подход позволит одновременно защищать украинское небо и создавать для врага риск неотвратимого ответа.

Ранее Штилерман заявил, что украинский аналог Patriot может начать перехват баллистики рф до конца года. Проект Freya уже поддержали Германия, Франция и Норвегия.