18:55 • 7178 перегляди
Катастрофа турецького військового літака: у Грузії знайшли тіло останнього загиблого

Київ • УНН

 • 2156 перегляди

Тіло останнього з 20 загиблих у катастрофі літака С-130 ВПС Туреччини виявлено в Грузії. Літак розбився 11 листопада через 27 хвилин після вильоту з Азербайджану.

Катастрофа турецького військового літака: у Грузії знайшли тіло останнього загиблого

Тіло останнього з 20 загиблих внаслідок катастрофи в Грузії літака С-130 ВПС Туреччини виявлено в результаті пошуково-рятувальних. Про це повідомляє CNN Turk із посиланням на Міноборони Туреччини, передає УНН.

Як повідомляють "Новини Грузія", у МВС Грузії також підтвердили інформацію про виявлення 20 загиблого.

Найближчим часом тіла будуть доставлені до Туреччини.

Додамо

Міноборони Туреччини заявило, що зараз передчасно говорити про причини катастрофи, розслідування триває. До закінчення Туреччина призупинила польоти всіх своїх військово-транспортних літаків.

Транспортний літак С-130 ВПС Туреччини впав у грузинському муніципалітеті Сігнагі 11 листопада через 27 хвилин після вильоту з аеропорту азербайджанського міста Гянджа. Він зник з радарів за 5 км від кордону з Азербайджаном; екіпаж не подавав сигналу лиха.

Чорну скриньку виявили напередодні і вже доставили до Анкари для розшифровки.

Нагадаємо

Напередодні в Міноборони Туреччини повідомили, що військово-транспортний літак типу C130, який прямував з Азербайджану до Туреччини, зазнав аварії на грузино-азербайджанському кордоні. У турецькому відомстві опублікувало особисті дані військовослужбовців, які загинули внаслідок авіакатастрофи.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Техніка
C-130 Hercules
Азербайджан
Анкара
Туреччина
Грузія