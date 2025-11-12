Катастрофа турецького військового літака: Ердоган повідомив, що виявлено "чорну скриньку"
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про виявлення "чорної скриньки" військово-транспортного літака C130, який зазнав аварії 11 листопада. Наразі знайдено тіла 19 загиблих, триває пошук останнього.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про виявлення "чорної скриньки" військово-транспортного літака типу C130, який зазнав аварії на грузино-азербайджанському кордоні 11 листопада, а також про початок проведення експертизи, передає УНН із посиланням на Анадолу.
"Ми виявили тіла 19 загиблих, пошуки останків останнього продовжуються", - сказав турецький лідер на розширеному засіданні Партії справедливості та розвитку.
Президент Туреччини зазначив, що роботи на місці аварії літака відстежуються в режимі реального часу.
Ми стежимо за роботами "на місцях" у режимі реального часу та забезпечимо проведення ретельного розслідування з метою прояснення всіх обставин того, що сталося
Президент Ердоган також повідомив, що Міністерство національної оборони Туреччини та Управління зв'язків при Адміністрації глави турецької держави регулярно інформують громадськість і продовжуватимуть це робити і надалі.
Крім того, турецький лідер закликав громадян країни зберігати пильність щодо брехливої інформації щодо аварії військово-транспортного літака на грузино-азербайджанському кордоні.
У Міноборони Туреччини заявили, що на борту військового літака, що впав у Грузії, перебувало 20 людей11.11.25, 17:00 • 3198 переглядiв
Нагадаємо
Напередодні в Міноборони Туреччини повідомили, що військово-транспортний літак типу C130, який прямував з Азербайджану до Туреччини, зазнав аварії на грузино-азербайджанському кордоні. У турецькому відомстві опублікувало особисті дані військовослужбовців, які загинули внаслідок авіакатастрофи.