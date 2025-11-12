Катастрофа турецкого военного самолета: Эрдоган сообщил, что обнаружен "черный ящик"
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об обнаружении "черного ящика" военно-транспортного самолета C130, потерпевшего крушение 11 ноября. В настоящее время найдены тела 19 погибших, продолжается поиск последнего.
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об обнаружении "черного ящика" военно-транспортного самолета типа C130, потерпевшего крушение на грузино-азербайджанской границе 11 ноября, а также о начале проведения экспертизы, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Мы обнаружили тела 19 погибших, поиски останков последнего продолжаются", - сказал турецкий лидер на расширенном заседании Партии справедливости и развития.
Президент Турции отметил, что работы на месте крушения самолета отслеживаются в режиме реального времени.
Мы следим за работами "на местах" в режиме реального времени и обеспечим проведение тщательного расследования с целью прояснения всех обстоятельств произошедшего
Президент Эрдоган также сообщил, что Министерство национальной обороны Турции и Управление по связям при Администрации главы турецкого государства регулярно информируют общественность и будут продолжать это делать и в дальнейшем.
Кроме того, турецкий лидер призвал граждан страны сохранять бдительность в отношении ложной информации о крушении военно-транспортного самолета на грузино-азербайджанской границе.
В Минобороны Турции заявили, что на борту упавшего в Грузии военного самолета находилось 20 человек11.11.25, 17:00 • 3060 просмотров
Напомним
Накануне в Минобороны Турции сообщили, что военно-транспортный самолет типа C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. В турецком ведомстве опубликовало личные данные военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы.