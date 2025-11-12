Катастрофа турецького військового літака: у Грузії виявлено 18 тіл загиблих
Київ • УНН
На ранок 12 листопада виявлено 18 тіл після катастрофи турецького військового літака в Грузії, на борту якого було 20 людей. Туреччина, Грузія та Азербайджан створили спільну міжнародну слідчу групу для розслідування.
У результаті катастрофи турецького військового літака у Грузії, станом на ранок 12 листопада, виявили 18 тіл, передає УНН із посиланням на МВС Грузії.
Деталі
Загалом на борту турецького літака було 20 людей. Пошукові роботи продовжуються.
Туреччина, Грузія та Азербайджан створили спільну міжнародну слідчу групу.
Додамо
Міністерство національної оборони Туреччини опублікувало імена та посади військовослужбовців, які загинули внаслідок катастрофи військово-транспортного літака на кордоні Азербайджану та Грузії.
Згідно з повідомленням, розміщеним у соціальних мережах міністерства, дані загиблих військовослужбовців такі:
"Льотчик-майор Гьокхан Коркмаз, льотчик-майор Сердар Услу, льотчик-майор Ніхат Ільген, льотчик-старший лейтенант Джюнейт Кандемір, старший лейтенант технічної служби ВПС Емре Мерджан, старший прапорщик технічної служби ВПС Нурі Озджан, старший прапорщик техн Хамді Армаган Каплан, прапорщик технічної служби ВПС Бурак Озкан, прапорщик технічної служби ВПС Ількер Айкут, прапорщик технічної служби ВПС Акін Каракуш, прапорщик технічної служби ВПС Емрах Куран, прапорщик технічної служби ВПС Рамазан Ягіз, старший сержант технічної служби ВВС Беркай Караджа, старший сержант технічної служби ВПС Бурак Іббігі, старший сержант технічної служби ВПС Ільхан Онган, старший сержант служби матеріально-технічного забезпечення ВПС Ахмет Ясір Куйуджу, спеціаліст-сержант транспортної служби ВПС Джем Долапджі, спеціаліст-сержант транспортної служби ВПС Емре Сай".
Нагадаємо
Турецький літак у вівторок виконував рейс з Азербайджану до Туреччини, він упав на території Грузії, приблизно за п'ять кілометрів від державного кордону.
Літак перевозив механічні запчастини для винищувачів F-16, які брали участь у військовому параді до Баку 8 листопада. Причини катастрофи невідомі, це слід визначити слідству.