12 листопада, 15:53 • 20665 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50293 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46852 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50173 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48025 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44025 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59955 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62883 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82368 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132021 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Катастрофа турецького військового літака: у Грузії виявлено 18 тіл загиблих

Київ • УНН

 • 2320 перегляди

На ранок 12 листопада виявлено 18 тіл після катастрофи турецького військового літака в Грузії, на борту якого було 20 людей. Туреччина, Грузія та Азербайджан створили спільну міжнародну слідчу групу для розслідування.

Катастрофа турецького військового літака: у Грузії виявлено 18 тіл загиблих

У результаті катастрофи турецького військового літака у Грузії, станом на ранок 12 листопада, виявили 18 тіл, передає УНН із посиланням на МВС Грузії.

Деталі

Загалом на борту турецького літака було 20 людей. Пошукові роботи продовжуються.

Туреччина, Грузія та Азербайджан створили спільну міжнародну слідчу групу.

Додамо

Міністерство національної оборони Туреччини опублікувало імена та посади військовослужбовців, які загинули внаслідок катастрофи військово-транспортного літака на кордоні Азербайджану та Грузії.

Згідно з повідомленням, розміщеним у соціальних мережах міністерства, дані загиблих військовослужбовців такі:

"Льотчик-майор Гьокхан Коркмаз, льотчик-майор Сердар Услу, льотчик-майор Ніхат Ільген, льотчик-старший лейтенант Джюнейт Кандемір, старший лейтенант технічної служби ВПС Емре Мерджан, старший прапорщик технічної служби ВПС Нурі Озджан, старший прапорщик техн Хамді Армаган Каплан, прапорщик технічної служби ВПС Бурак Озкан, прапорщик технічної служби ВПС Ількер Айкут, прапорщик технічної служби ВПС Акін Каракуш, прапорщик технічної служби ВПС Емрах Куран, прапорщик технічної служби ВПС Рамазан Ягіз, старший сержант технічної служби ВВС Беркай Караджа, старший сержант технічної служби ВПС Бурак Іббігі, старший сержант технічної служби ВПС Ільхан Онган, старший сержант служби матеріально-технічного забезпечення ВПС Ахмет Ясір Куйуджу, спеціаліст-сержант транспортної служби ВПС Джем Долапджі, спеціаліст-сержант транспортної служби ВПС Емре Сай".

Нагадаємо

Турецький літак у вівторок виконував рейс з Азербайджану до Туреччини, він упав на території Грузії, приблизно за п'ять кілометрів від державного кордону.

Літак перевозив механічні запчастини для винищувачів F-16, які брали участь у військовому параді до Баку 8 листопада. Причини катастрофи невідомі, це слід визначити слідству.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Техніка
Баку
Азербайджан
Туреччина
Грузія
F-16 Fighting Falcon