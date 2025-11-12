Катастрофа турецкого военного самолета: в Грузии обнаружено 18 тел погибших
Киев • УНН
К утру 12 ноября обнаружено 18 тел после катастрофы турецкого военного самолета в Грузии, на борту которого находилось 20 человек. Турция, Грузия и Азербайджан создали совместную международную следственную группу для расследования.
В результате крушения турецкого военного самолета в Грузии по состоянию на утро 12 ноября обнаружено 18 тел, передает УНН со ссылкой на МВД Грузии.
Детали
Всего на борту турецкого самолета находилось 20 человек. Поисковые работы продолжаются.
Турция, Грузия и Азербайджан создали совместную международную следственную группу.
Добавим
Министерство национальной обороны Турции опубликовало имена и должности военнослужащих, погибших в результате крушения военно-транспортного самолета на границе Азербайджана и Грузии.
Согласно сообщению, размещенному в социальных сетях министерства, данные погибших военнослужащих следующие:
"Летчик-майор Гёкхан Коркмаз, летчик-майор Сердар Услу, летчик-майор Нихат Ильген, летчик-старший лейтенант Джюнейт Кандемир, старший лейтенант технической службы ВВС Эмре Мерджан, старший прапорщик технической службы ВВС Нури Озджан, старший прапорщик технической службы ВВС Хамди Армаган Каплан, прапорщик технической службы ВВС Бурак Озкан, прапорщик технической службы ВВС Илькер Айкут, прапорщик технической службы ВВС Акын Каракуш, прапорщик технической службы ВВС Эмрах Куран, прапорщик технической службы ВВС Рамазан Ягыз, старший сержант технической службы ВВС Беркай Караджа, старший сержант технической службы ВВС Бурак Иббиги, старший сержант технической службы ВВС Ильхан Онган, старший сержант службы материально-технического обеспечения ВВС Ахмет Ясир Куюджу, специалист-сержант транспортной службы ВВС Джем Долапджи, специалист-сержант транспортной службы ВВС Эмре Сай".
Напомним
Турецкий самолет во вторник выполнял рейс из Азербайджана в Турцию, он упал на территории Грузии, примерно в пяти километрах от государственной границы.
Самолет перевозил механические запчасти для истребителей F-16, участвовавших в военном параде в Баку 8 ноября. Причины катастрофы неизвестны, это должно определить следствие.