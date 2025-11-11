У Міноборони Туреччини заявили, що на борту військового літака, що впав у Грузії, перебувало 20 людей
Київ • УНН
Міністерство національної оборони Туреччини підтвердило, що на борту військово-транспортного літака C130, який розбився на кордоні Грузії та Азербайджану, перебувало 20 осіб. Президент Ердоган висловив співчуття, пошуково-рятувальні роботи тривають.
У Міністерстві національної оборони Туреччини заявили, що на борту військового літака, що впав у Грузії, знаходилися 20 осіб, передає УНН із посиланням на Анадолу.
Деталі
Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що на борту військово-транспортного літака C130, який зазнав катастрофи на кордоні Грузії та Азербайджану, перебували 20 людей.
У заяві міністерства йдеться: "На борту літака, що розбився, знаходилися 20 осіб, включаючи членів екіпажу. Пошуково-рятувальні роботи на місці падіння літака продовжуються".
Додамо
Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже відреагував на падіння військового транспортного літака ВПС Туреччини на кордоні Грузії та Азербайджану.
"Сьогодні ми з глибоким сумом дізналися про те, що військовий літак типу C130, який летів з Азербайджану до нашої країни, розбився на кордоні Грузії та Азербайджану. Ми продовжуємо роботу в координації з владою цих країн щодо пошуку уламків літака. Сподіваємося, що ця катастрофа обійдеться нам якомога меншими втратами. Хай помилує Всевишній загиблих" - зазначив Ердоган.
На місці аварії військово-транспортного літака C130 негайно розпочато пошуково-рятувальні роботи.
"Сьогодні вдень після падіння військового транспортного літака на кордоні Грузії та Азербайджану негайно розпочато пошуково-рятувальні роботи. З метою правильного інформування громадськості важливо враховувати лише заяви офіційних органів та не поширювати непідтверджену інформацію. Просимо прийняти це до уваги", - повідомив глава Управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран.
Нагадаємо
Військово-транспортний літак типу C130, що прямував з Азербайджану до Туреччини, зазнав аварії на грузино-азербайджанському кордоні. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Туреччини, розміщеному у соціальній мережі турецької платформи NSosyal.