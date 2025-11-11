Турецький військовий літак розбився на кордоні Грузії та Азербайджану: попередньо, є жертви
Київ • УНН
Військовий вантажний літак C130, що прямував з Азербайджану до Туреччини, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. Розпочато пошуково-рятувальні роботи, є загиблі, ведеться розслідування.
Турецький військовий вантажний літак розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні, розпочато пошуково-рятувальні роботи, передає УНН із посиланням на Міноборони Туреччини.
Військовий вантажний літак C130, що вилітав з Азербайджану до Туреччини, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. У співпраці з азербайджанською та грузинською владою було розпочато пошуково-рятувальні роботи
Додамо
Як повідомило МВС Грузії, турецький військовий літак сьогодні зазнав аварії в муніципалітеті Сігнахі, приблизно за 5 кілометрів від кордону.
За даними "Квіріс палітра", це чотиримоторний військово-транспортний літак C-130 "Геркулес" ВПС Туреччини. За даними видання, він вилетів з аеродрому Гянджа в Азербайджані і летів на висоті близько восьми кілометрів, коли почав різко знижуватись неподалік кордону з Грузією.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже висловив співчуття президентові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану у зв'язку з катастрофою літака.
У листі йдеться, що внаслідок катастрофи є загиблі. Кількість жертв на даний момент не називається.
Дорогий Брате, новина про аварію військового транспортного літака Військово-повітряних сил Туреччини, який вилетів з Гянджі і зазнав катастрофи на території Грузії, внаслідок чого загинули військовослужбовці, глибоко вразила нас. У ці тяжкі хвилини висловлюю Вам, сім'ям та близьким загиблих, а також братському народу Туреччини свої щирі співчуття від себе особисто та від імені народу Азербайджану
Згідно з заявою МВС, у Грузії розпочато розслідування за статтею 275 частини 4 КК Грузії (порушення правил безпеки польотів або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило необережність загибель людей).