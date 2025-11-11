$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26887 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35129 перегляди
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52489 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20 • 33939 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50474 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41470 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26290 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Турецький військовий літак розбився на кордоні Грузії та Азербайджану: попередньо, є жертви

Київ • УНН

 • 2160 перегляди

Військовий вантажний літак C130, що прямував з Азербайджану до Туреччини, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. Розпочато пошуково-рятувальні роботи, є загиблі, ведеться розслідування.

Турецький військовий літак розбився на кордоні Грузії та Азербайджану: попередньо, є жертви

Турецький військовий вантажний літак розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні, розпочато пошуково-рятувальні роботи, передає УНН із посиланням на Міноборони Туреччини.

Військовий вантажний літак C130, що вилітав з Азербайджану до Туреччини, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. У співпраці з азербайджанською та грузинською владою було розпочато пошуково-рятувальні роботи 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомило МВС Грузії, турецький військовий літак сьогодні зазнав аварії в муніципалітеті Сігнахі, приблизно за 5 кілометрів від кордону.

За даними "Квіріс палітра", це чотиримоторний військово-транспортний літак C-130 "Геркулес" ВПС Туреччини. За даними видання, він вилетів з аеродрому Гянджа в Азербайджані і летів на висоті близько восьми кілометрів, коли почав різко знижуватись неподалік кордону з Грузією.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже висловив співчуття президентові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану у зв'язку з катастрофою літака.

У листі йдеться, що внаслідок катастрофи є загиблі. Кількість жертв на даний момент не називається.

Дорогий Брате, новина про аварію військового транспортного літака Військово-повітряних сил Туреччини, який вилетів з Гянджі і зазнав катастрофи на території Грузії, внаслідок чого загинули військовослужбовці, глибоко вразила нас. У ці тяжкі хвилини висловлюю Вам, сім'ям та близьким загиблих, а також братському народу Туреччини свої щирі співчуття від себе особисто та від імені народу Азербайджану 

- написав Алієв.

Згідно з заявою МВС, у Грузії розпочато розслідування за статтею 275 частини 4 КК Грузії (порушення правил безпеки польотів або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило необережність загибель людей).

Антоніна Туманова

