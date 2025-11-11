$41.960.02
Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана: предварительно, есть жертвы

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Военный грузовой самолет C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, разбился на грузино-азербайджанской границе. Начаты поисково-спасательные работы, есть погибшие, ведется расследование.

Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана: предварительно, есть жертвы

Турецкий военный грузовой самолет разбился на грузино-азербайджанской границе, начаты поисково-спасательные работы, передает УНН со ссылкой на Минобороны Турции.

Военный грузовой самолет C130, вылетавший из Азербайджана в Турцию, разбился на грузино-азербайджанской границе. В сотрудничестве с азербайджанскими и грузинскими властями были начаты поисково-спасательные работы 

- говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщило МВД Грузии, турецкий военный самолет сегодня потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от границы.

По данным "Квирис палитра", это четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес" ВВС Турции. По данным издания, он вылетел с аэродрома Гянджа в Азербайджане и летел на высоте около восьми километров, когда начал резко снижаться неподалеку от границы с Грузией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой самолета.

В письме говорится, что в результате катастрофы есть погибшие. Количество жертв на данный момент не называется.

Дорогой Брат, новость об аварии военного транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, который вылетел из Гянджи и потерпел катастрофу на территории Грузии, в результате чего погибли военнослужащие, глубоко поразила нас. В эти тяжелые минуты выражаю Вам, семьям и близким погибших, а также братскому народу Турции свои искренние соболезнования от себя лично и от имени народа Азербайджана 

- написал Алиев.

Согласно заявлению МВД, в Грузии начато расследование по статье 275 части 4 УК Грузии (нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей).

Антонина Туманова

