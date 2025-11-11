В Минобороны Турции заявили, что на борту упавшего в Грузии военного самолета находилось 20 человек

$41.960.02
Эксклюзив
14:28 • 8396 просмотра
13:01 • 18030 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
13:20 • 10998 просмотра
Эксклюзив
09:41 • 17814 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
13:01 • 18030 просмотра
11 ноября, 07:08 • 24609 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Эксклюзив
12:30 • 17972 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17814 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22586 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24609 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27544 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64461 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76681 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
публикации
Эксклюзивы
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 8396 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 12037 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 18030 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 17972 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79556 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Реджеп Тайип Эрдоган
Криштиану Роналду
Украина
Турция
Соединённые Штаты
Херсон
Великобритания
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2438 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15977 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53114 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128349 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132365 просмотра
Социальная сеть
Техника
Forbes
Lockheed C-130 Hercules
Отопление

В Минобороны Турции заявили, что на борту упавшего в Грузии военного самолета находилось 20 человек

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что на борту военно-транспортного самолета C130, который разбился на границе Грузии и Азербайджана, находилось 20 человек. Президент Эрдоган выразил соболезнования, поисково-спасательные работы продолжаются.

В Минобороны Турции заявили, что на борту упавшего в Грузии военного самолета находилось 20 человек

В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что на борту военного самолета, упавшего в Грузии, находились 20 человек, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Детали

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что на борту военно-транспортного самолета C130, потерпевшего крушение на границе Грузии и Азербайджана, находились 20 человек.

В заявлении министерства говорится: "На борту разбившегося самолета находились 20 человек, включая членов экипажа. Поисково-спасательные работы на месте падения самолета продолжаются".

Добавим

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже отреагировал на падение военного транспортного самолета ВВС Турции на границе Грузии и Азербайджана.

"Сегодня мы с глубокой скорбью узнали о том, что военный самолет типа C130, летевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на границе Грузии и Азербайджана. Мы продолжаем работу в координации с властями этих стран по поиску обломков самолета. Надеемся, что эта катастрофа обойдется нам как можно меньшими потерями. Да помилует Всевышний погибших" - отметил Эрдоган.

На месте аварии военно-транспортного самолета C130 немедленно начаты поисково-спасательные работы.

"Сегодня днем после падения военного транспортного самолета на границе Грузии и Азербайджана немедленно начаты поисково-спасательные работы. С целью правильного информирования общественности важно учитывать только заявления официальных органов и не распространять неподтвержденную информацию. Просим принять это во внимание", - сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Напомним

Военно-транспортный самолет типа C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, размещенном в социальной сети турецкой платформы NSosyal.

Антонина Туманова

Техника
Социальная сеть
Lockheed C-130 Hercules
Азербайджан
ВВС Турции
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Грузия