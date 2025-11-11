В Минобороны Турции заявили, что на борту упавшего в Грузии военного самолета находилось 20 человек
Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что на борту военно-транспортного самолета C130, который разбился на границе Грузии и Азербайджана, находилось 20 человек. Президент Эрдоган выразил соболезнования, поисково-спасательные работы продолжаются.
В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что на борту военного самолета, упавшего в Грузии, находились 20 человек, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Детали
Министерство национальной обороны Турции сообщило, что на борту военно-транспортного самолета C130, потерпевшего крушение на границе Грузии и Азербайджана, находились 20 человек.
В заявлении министерства говорится: "На борту разбившегося самолета находились 20 человек, включая членов экипажа. Поисково-спасательные работы на месте падения самолета продолжаются".
Добавим
Президент Турции Реджеп Эрдоган уже отреагировал на падение военного транспортного самолета ВВС Турции на границе Грузии и Азербайджана.
"Сегодня мы с глубокой скорбью узнали о том, что военный самолет типа C130, летевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на границе Грузии и Азербайджана. Мы продолжаем работу в координации с властями этих стран по поиску обломков самолета. Надеемся, что эта катастрофа обойдется нам как можно меньшими потерями. Да помилует Всевышний погибших" - отметил Эрдоган.
На месте аварии военно-транспортного самолета C130 немедленно начаты поисково-спасательные работы.
"Сегодня днем после падения военного транспортного самолета на границе Грузии и Азербайджана немедленно начаты поисково-спасательные работы. С целью правильного информирования общественности важно учитывать только заявления официальных органов и не распространять неподтвержденную информацию. Просим принять это во внимание", - сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Напомним
Военно-транспортный самолет типа C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, размещенном в социальной сети турецкой платформы NSosyal.